Курбанчик невесту нашёл! – Личное мнение

А Курбанчик-то наш на месте не сидит: смотался на «Давай поженимся», невесту там нашёл.

Невесту зовут Ксения, ей — 26 лет.

Она — в коллаже слева, резко контрастирует с другой Ксенией — теперь уже бывшей.



Фото: Соцсети

Род деятельности телевизионной невесты Курбана, как и её, безусловно, красивая внешность. вопросов не вызывает: работает на тв редактором.

Сравним перспективы на брачном рынке 38-летнего сутулого Ксюнделя и 41-летнего одинокого отца взрослого сына?

У Ксении есть публичность, но она идёт на спад. Сидеть на трухлявом бревне на телеканале «Ю», пытаясь реанимировать рейтинги шоу, от которого отказались другие каналы, — это спад, а не подъём.

В плане карьеры Бородина — сбитый лётчик. Надеюсь, вы не будете спорить с очевидным?

Идём дальше: внешние данные.

Ксении — под 40 и без брони фильтров и фотошопа она выглядит, мягко говоря, не очень: не помогло ни похудение, ни силикон, ни отпилка носа.

Хорошенькая она — исключительно под фильтрами и в наивных глазах инстаграмных салатниц.



[Error: Irreparable invalid markup (‘<span 0.7em">’) in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

А Курбанчик-то наш на месте не сидит: смотался на «Давай поженимся», невесту там нашёл.

Невесту зовут Ксения, ей — 26 лет.

Она — в коллаже слева, резко контрастирует с другой Ксенией — теперь уже бывшей.

<img src="https://ic.pics.livejournal.com/lena-miro.ru/25587933/4873560/4873560_original.jpg" alt="" title="">

<span style="font-size: 0.7em">Фото: Соцсети</span>

Род деятельности телевизионной невесты Курбана, как и её, безусловно, красивая внешность. вопросов не вызывает: работает на тв редактором.

Сравним перспективы на брачном рынке 38-летнего сутулого Ксюнделя и 41-летнего одинокого отца взрослого сына?

<lj-cut>

У Ксении есть публичность, но она идёт на спад. Сидеть на трухлявом бревне на телеканале «Ю», пытаясь реанимировать рейтинги шоу, от которого отказались другие каналы, — это спад, а не подъём.

В плане карьеры Бородина — сбитый лётчик. Надеюсь, вы не будете спорить с очевидным?

Идём дальше: внешние данные.

Ксении — под 40 и без брони фильтров и фотошопа она выглядит, мягко говоря, не очень: не помогло ни похудение, ни силикон, ни отпилка носа.

Хорошенькая она — исключительно под фильтрами и в наивных глазах инстаграмных салатниц.

<img src="https://ic.pics.livejournal.com/lena-miro.ru/25587933/4873916/4873916_original.jpg" alt="" title="">

<span style="font-size: 0.7em»>Реальность. Фотошоп. Реальность. Фото: Соцсети</span>

Мужчинам Бородина не нравится и никогда не нравилась: слишком зажатая, слишком деревянная, слишком неуверенная в себе и склонная к повышенному контролю. Двигается, опять же, плохо. Такой у неё тип. Называется «Женщина, которая не нравится мужчинам».

Пункт третий: характер.

Бытие определяет сознание.

Посиди пару десятков дет на лобковом месте, повелевая не самой образованной молодёжью. Поори на них. Погорлопань.

<span style="font-size: 0.7em">Фото: Соцсети</span>

Кто не превратится после такого в склочную бабу-командира?

Что имеем на выходе? Немолодая женщина с двумя детьми, тяжёлым характером, непривлекательной внешностью и отсутствием карьерных перспектив.

Кто на неё позарится, когда вокруг полно писаных 26-летних красавиц, да ещё и работающих, и себя обеспечивающих?

Теперь — Курбан.

Он — мужик в России, который дожил до 40 лет, и этим всё сказано. Ему будет из кого выбрать. И выбор этот будет не просто широк, а необъятен.

Нравится ли мне такой расклад? Скорее, нет, чем да, но так выглядит правда.

Согласны с ней или предпочитаете розовые очки?

<lj-like />

</lj-cut>

—