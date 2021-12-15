Курбанчик невесту нашёл! – Личное мнение
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А Курбанчик-то наш на месте не сидит: смотался на «Давай поженимся», невесту там нашёл.
Невесту зовут Ксения, ей — 26 лет.
Она — в коллаже слева, резко контрастирует с другой Ксенией — теперь уже бывшей.
Фото: Соцсети
Род деятельности телевизионной невесты Курбана, как и её, безусловно, красивая внешность. вопросов не вызывает: работает на тв редактором.
Сравним перспективы на брачном рынке 38-летнего сутулого Ксюнделя и 41-летнего одинокого отца взрослого сына?
У Ксении есть публичность, но она идёт на спад. Сидеть на трухлявом бревне на телеканале «Ю», пытаясь реанимировать рейтинги шоу, от которого отказались другие каналы, — это спад, а не подъём.
В плане карьеры Бородина — сбитый лётчик. Надеюсь, вы не будете спорить с очевидным?
Идём дальше: внешние данные.
Ксении — под 40 и без брони фильтров и фотошопа она выглядит, мягко говоря, не очень: не помогло ни похудение, ни силикон, ни отпилка носа.
Хорошенькая она — исключительно под фильтрами и в наивных глазах инстаграмных салатниц.
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А Курбанчик-то наш на месте не сидит: смотался на «Давай поженимся», невесту там нашёл.
Невесту зовут Ксения, ей — 26 лет.
Она — в коллаже слева, резко контрастирует с другой Ксенией — теперь уже бывшей.
<img src="https://ic.pics.livejournal.com/lena-miro.ru/25587933/4873560/4873560_original.jpg" alt="" title="">
<span style="font-size: 0.7em">Фото: Соцсети</span>
Род деятельности телевизионной невесты Курбана, как и её, безусловно, красивая внешность. вопросов не вызывает: работает на тв редактором.
Сравним перспективы на брачном рынке 38-летнего сутулого Ксюнделя и 41-летнего одинокого отца взрослого сына?
<lj-cut>
У Ксении есть публичность, но она идёт на спад. Сидеть на трухлявом бревне на телеканале «Ю», пытаясь реанимировать рейтинги шоу, от которого отказались другие каналы, — это спад, а не подъём.
В плане карьеры Бородина — сбитый лётчик. Надеюсь, вы не будете спорить с очевидным?
Идём дальше: внешние данные.
Ксении — под 40 и без брони фильтров и фотошопа она выглядит, мягко говоря, не очень: не помогло ни похудение, ни силикон, ни отпилка носа.
Хорошенькая она — исключительно под фильтрами и в наивных глазах инстаграмных салатниц.
<img src="https://ic.pics.livejournal.com/lena-miro.ru/25587933/4873916/4873916_original.jpg" alt="" title="">
<span style="font-size: 0.7em»>Реальность. Фотошоп. Реальность. Фото: Соцсети</span>
Мужчинам Бородина не нравится и никогда не нравилась: слишком зажатая, слишком деревянная, слишком неуверенная в себе и склонная к повышенному контролю. Двигается, опять же, плохо. Такой у неё тип. Называется «Женщина, которая не нравится мужчинам».
Пункт третий: характер.
Бытие определяет сознание.
Посиди пару десятков дет на лобковом месте, повелевая не самой образованной молодёжью. Поори на них. Погорлопань.
<span style="font-size: 0.7em">Фото: Соцсети</span>
Кто не превратится после такого в склочную бабу-командира?
Что имеем на выходе? Немолодая женщина с двумя детьми, тяжёлым характером, непривлекательной внешностью и отсутствием карьерных перспектив.
Кто на неё позарится, когда вокруг полно писаных 26-летних красавиц, да ещё и работающих, и себя обеспечивающих?
Теперь — Курбан.
Он — мужик в России, который дожил до 40 лет, и этим всё сказано. Ему будет из кого выбрать. И выбор этот будет не просто широк, а необъятен.
Нравится ли мне такой расклад? Скорее, нет, чем да, но так выглядит правда.
Согласны с ней или предпочитаете розовые очки?
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Источник: Лена Миро
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