Дмитрий Харатьян рассказал о своем первом сексе

Дмитрий Харатьян пояснил в недавнем интервью о своем первом сексуальном опыте. По словам актера, вспоминать об этом ему крайне неприятно.

Актер признался, что помнит всех своих возлюбленных, даже первую любовь, с которой познакомился в детском саду. В школьные годы ему нравились сразу три девушки, а с одной из них он общается даже сейчас.

Что касается первого сексуального опыта, то это случилось, когда Харатьяну было 17 лет. В то время он не спешил с этим, так как имелась психологическая травма. Во время первого секса у актера появились смешанные чувства. В целом, данный опыт ему не понравился. Более того, он заставил себя сделать этот шаг «ради галочки». Сейчас же он не горит желанием вспоминать те события. По словам Харатьяна, «все было убогонько, после чего остался неприятный осадок на всю оставшуюся жизнь».

Источник: gorodovoy.ru