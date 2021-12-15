Мнение: Как Вашингтон провел чистку христиан на своем “Новом Ближнем Востоке”

О последствиях действий США на Ближнем Востоке для христианского населения Ирака и Сирии.

Как Вашингтон провел чистку христиан на своем «Новом Ближнем Востоке»

За своим псевдохристианским «крестовым походом» 21 века именно Вашингтон руководил чисткой христиан из региона, преследуя заявленную цель – создать «Новый Ближний Восток» .

В этой чистке использовались сектантский иудаизм, возглавляемый апартеидным государством Израиль , худшие из сектантских исламистов, возглавляемых саудитами и группами «Братьев-мусульман» , а также этнические чистки, проведенные поддерживаемыми США курдскими сепаратистскими проектами как в Ираке, так и в Сирии.

Многие источники сообщают о недавней чистке христиан на Ближнем Востоке. Члены старейших христианских общин сами писали об этнической чистке ассирийцев из Ирака» вскоре после вторжения США в 2003 году. Позже в этом обвиняли террористическую группу ИГИЛ.

В 2015 году Папа Франциск потребовал немедленного прекращения геноцида христиан, происходящего на Ближнем Востоке. В 2018 году он повторил этот призыв к ROACO, группе помощи восточным церквям, говоря о риске «устранения христиан» с Ближнего Востока и о «великом грехе войны». Однако он не указал пальцем на какое-либо конкретное государство или ответственную группу; неудача, за которую его отчитал сирийский священник отец Элиас Захлави.

Западные военные СМИ обвиняют всех, от ИГИЛ до ХАМАСа и мусульман в целом, в постоянном изгнании христиан из Палестины, Ирака и Сирии. Но все эти утверждения не соответствуют действительности. США и их сообщники, включая Австралию, являются первыми виновниками этого великого преступления.

Западное либеральное общество также сыграло свою роль, гордясь тем, что дает убежище «преследуемым меньшинствам», игнорируя при этом ответственность за войны, которые приводят к этим беженцам.

Цели «крестового похода» Вашингтона, первоначально названного «терроризмом», стали ясны в последующие годы. Растущая группа войн была частью более крупного проекта, который бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в 2005 и 2006 годах назвала «творческим хаосом», связанным с «родовыми муками» Вашингтонского видения «Нового Ближнего Востока». Это означало «уничтожение» нескольких независимых государств, которыми, по словам генерала Уэсли Кларка , после Афганистана являются Ирак, затем Сирия и Ливан, затем Ливия, затем Сомали и Судан, и в конце, Иран».

Те, кто сосредотачиваются только на чистках ИГИЛ или заявляют о некоторой «органической» мусульманской реакции на различные вторжения США и войны через посредников, упускают из виду руководящую руку Вашингтона. Это стало основной причиной катастрофы, обрушившейся на весь регион и, в частности, на старейшие христианские общины мира в нескольких странах Западной Азии.

Поскольку «борьба с ИГИЛ» стала основным ложным предлогом для оккупации Ирака и Сирии, давайте сначала рассмотрим доказательства ответственности США за ИГИЛ, прежде чем переходить к чистке христиан в Палестине, Ираке и Сирии.

В начале 2007 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш написал о «перенаправлении» в политике США, которое будет сосредоточено на использовании «умеренных суннитских» мусульманских государств, таких как Саудовская Аравия, для противодействия влиянию шиитского мусульманского Ирана. Сектантский конфликт лежал в основе идеи «творческого хаоса».

ИГИЛ было создано в 2004-2005 годах в Ираке саудитами по указанию Вашингтона, чтобы разжечь межрелигиозное насилие и, в частности, разделить (после Саддама Хусейна) правительства Ирака и Ирана, в которых доминировали шииты. Эта террористическая группа совершала ужасающие зверства на религиозной почве против мирных жителей Ирака, особенно мусульман-шиитов. К 2007 году армейские документы США показали, что самая большая группа иностранных боевиков ISI / AQI в Ираке прибыла из Саудовской Аравии.

В августе 2012 года американское разведывательное управление DIA предсказало, что «салафитское княжество на востоке Сирии» вполне вероятно, поскольку экстремистские силы доминировали в повстанческих движениях, и это «именно» то, что США хотели, чтобы «изолировать сирийский режим» в Дамаске. .

Возрождение ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии в 2012-2017 годах последовало за неспособностью других доверенных лиц свергнуть правительство Дамаска и опасениями Вашингтона перед растущими связями между Дамаском, Багдадом и Тегераном, которые столкнулись с общими угрозами безопасности.

Практикуя старый принцип «разделяй и властвуй», Вашингтон был полон решимости поддерживать барьеры между Ираном, Ираком и Сирией. Тем не менее, именно объединенные силы этих трех соседей в конечном итоге вытеснили ИГИЛ из крупных городов. Бывший госсекретарь Джон Керри частично признал, что Вашингтон наблюдал за ростом террористической группировки , надеясь, что с ней можно справиться, в то время как ИГИЛ захватило города Мосул в Ираке, Ракку и Пальмиру в Сирии.

К концу 2014 года высокопоставленные официальные лица США, включая вице-президента Байдена и главу военного ведомства США Мартина Демпси, признавали, что их «основные союзники» в регионе вооружали и финансировали все экстремистские группировки в Сирии, включая группы, запрещенные Советом Безопасности ООН Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ, в попытках свергнуть сирийское правительство.

Демпси признал, что «основные арабские союзники» финансируют ИГИЛ, в то время как Байден назвал Турцию, саудовцев и эмиратчиков, которые вложили «сотни миллионов долларов и тысячи тонн оружия» в «любого, кто будет сражаться против Асада». Со стороны Байдена и Демпси лицемерно предполагать, что их «главные союзники» пойдут на такой курс самостоятельно.

Несмотря на эти признания и несмотря на успешную чистку ИГИЛ в Иране, Ираке и Сирии, объявленную иранским генералом Касемом Сулеймани в ноябре 2017 года, прямое военное вмешательство США как в Ираке, так и в Сирии продолжалось под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

Единственные христианские «жители» («Израиль» не признает их «гражданами») в израильской колонии – это палестинцы, и они подвергаются той же этнической чистке, что и их большинство мусульманских братьев. Вашингтон и его союзники по НАТО иногда жалуются на расширение израильских «поселений» в Палестине, но на практике Вашингтон является основным иностранным спонсором колонии, в то время как США, Германия и некоторые другие европейцы являются основными поставщиками оружия Израилю .

Христиане сейчас составляют очень небольшое меньшинство в оккупированной Палестине, но когда-то их было намного больше, по крайней мере, в определенных областях. Согласно одному церковному источнику, христиане составляли 11% территории Палестины в конце османской эпохи в 1922 году. Тем не менее, Рамзи Баруд говорит, что «по самым оптимистичным оценкам» сегодня палестинские христиане составляют менее 2% территории оккупированной Палестины.

Некоторое снижение произошло совсем недавно . Христианское население «Вифлеема» в 2020 году составляло всего 22%, а всего десятью годами ранее было заявлено, что оно намного больше. Другие села понесли большие потери. В Бейт-Джале христианское большинство упало с 99% до 61%; в Бейт-Сахуре – с 81% до 65%. Исследование, проведенное Университетом Дар аль-Калима, показало, что резкое сокращение числа христиан в Бейт-Джале было вызвано «давлением израильской оккупации… дискриминационной политикой, произвольными арестами, конфискацией земель, [что] усилило общее чувство безнадежности среди палестинских христиан»

В израильских СМИ обвинили Исламское сопротивление партии «Хамас» в снижении числа христиан в секторе Газа. Но палестинские христиане винят «Израиль». Сирийский священник отец Захлави задал этот вопрос Папе Франциску: «Если вы хотите предположить, что именно мусульмане вынуждают христиан покинуть« землю, которую они любят »… как вы можете объяснить их эмиграцию с тревожной скоростью с момента создания Израиля, в то время как они [христиане] на протяжении сотен лет жили… бок о бок с мусульманами? »

Несомненно, зверства, совершенные против палестинской молодежи в «Вифлееме», способствовали чистке в этом городе. В «лагере» Дхейше, который сейчас является окраиной «Вифлеема», молодой беженец в третьем поколении рассказал этому писателю в начале 2018 года, что южное израильское командование имеет объявленную практику систематической стрельбы палестинским молодым людям по ногам и коленям, чтобы нанести им увечья. . Многие опубликованные отчеты подтверждают его историю. Это была и остается систематическая кампания против палестинцев-мусульман и христиан.

Хотя иракцы боялись Саддама Хусейна, многие христиане также опасались его смещения , поскольку его правительство «в значительной степени терпимо относилось к своей вере и включало в себя высокопоставленных христиан». К концу 2004 года этот общий страх сохранялся, и христиане считали, что они «занимают высокие позиции в списке целей». Они составляли всего 3% населения Ирака, но их община была «одной из старейших на Ближнем Востоке… [и] долгое время играла важную роль в иракской политике, обществе и экономике».

Сообщалось, что всего через год после незаконного вторжения США в марте 2003 года исламские экстремисты бомбили многие иракские церкви , а также 59 ассирийских церквей; «40 в Багдаде, 13 в Мосуле, 5 в Киркуке и 1 в Рамади». Это было примерно в то время, когда «Аль-Каида» в Ираке (AQI, позже ISI, а затем еще ИГИЛ) начала свою деятельность.

В отчете 2007 года (пересмотренном в 2017 году) говорилось о «зарождающемся геноциде» иракских ассирийцев, большинство из которых были христианами. К тому времени, как сообщается, 118 церквей подверглись нападениям или бомбардировкам. В докладе говорится, что «ассирийцы составляли 8% (1,5 миллиона) иракского населения в апреле 2003 года. С тех пор 50% покинули страну». К 2007 году в соседней Сирии находилось более 1,2 миллиона иракских беженцев .

В ассирийском отчете обвиняются экстремистские мусульмане, а также недавно наделенные полномочиями курдские администрации . «Курдские власти отказали ассирийским общинам в иностранной помощи в восстановлении и использовали проекты общественных работ для перенаправления воды и других жизненно важных ресурсов из ассирийских общин в курдские. Курдские силы блокировали ассирийские деревни. Детей похищали и насильно передавали курдским семьям».

Еще в 1970-х годах Вашингтон заручился поддержкой курдских лидеров в северном Ираке , сначала в качестве противовеса Саддаму Хусейну (который также сотрудничал с США в 1970-х и 1980-х годах), а затем в качестве инструмента для разделения и ослабления любого правительства. в Багдаде. Израиль также имеет давнее присутствие в Иракском Курдистане , «более заметное» в последние годы.

Сильное возрождение ИГИЛ в Ираке в 2014 году после того, как оно было реактивировано и рекламировалось, чтобы помочь разделить Ирак и Сирию, возобновило это давление. В отчете за 2015 год написано, что, хотя ИГИЛ «убивало мусульман-суннитов и шиитов, они явно участвуют в систематической кампании по избавлению Ирака от немусульман и общин этнических меньшинств, включая ассирийских христиан». Террористическая группа, по сути являвшаяся инструментом Вашингтона через саудовцев, предоставила христианам в Мосуле «варианты» обращения в ислам, уплаты религиозного сбора или смерти. Многие бежали.

Когда вторая волна атак ИГИЛ обрушилась на Ирак в 2014 году, террористическая группа захватила Мосул и изгнала тысячи христиан из этого большого города и из близлежащего меньшего города Каракош, недалеко от руин древнего Нимрода и Ниневии. Большинство этих ассирийцев бежало на север, в регион Курдистан, но многие другие покинули страну. США предупреждали о «гуманитарной катастрофе» от атак ИГИЛ, но больше беспокоились о расчленении иракского и сирийского государств.

До ИГИЛ в Мосуле было более 15 000 христиан; к середине 2019 года вернулись только 40 человек. В христианском отчете за 2019 год говорилось о «геноциде» христиан и езидов, а также о 15-летней атмосфере насилия и беспорядков после вторжения США. В книге Саргона Донабеда «Восстановление забытой истории» делается вывод о том, что 1,4 миллиона иракских христиан в 2005 году сократились почти вдвое до 750 тысяч к 2014 году.

Курдские сепаратисты в Ираке и Сирии, поддерживаемые военной коалицией США, усилили давление на ассирийские и другие христианские общины. После сектантских исламистов, в основном завербованных монархиями Персидского залива, курдские сепаратисты стали вторым инструментом Вашингтона для разделения и ослабления этих независимых государств. Действительно, на севере Ирака широко разрекламировалось понятие «второго [курдского] Израиля».

В сентябре 2017 года, когда курдский референдум на севере Ирака стремился преобразовать федеральный статус в отдельное государство, эта попытка отделения была отвергнута иракским парламентом и правительством . «Израиль» был единственным государством, [открыто] поддержившим отделение курдов от Ирака». Иракские войска вошли и взяли под свой контроль Киркук в считанные часы, разрушив план отделения.

Тем не менее, северный иракский регион развил стратегические отношения как с США, так и с Израилем и стал базой для тайных операций, направленных на разделение Ирака и дестабилизацию как Ирана, так и Сирии. Но эти планы встретили сопротивление. По крайней мере с 2007 года Иран начал обстреливать антииранские повстанческие группы на своей границе, которые укрывались в иракском Курдистане. В конце 2021 года Иран продолжал обстреливать этих американских ставленников внутри северных границ Ирака .

Таким образом, Вашингтон был главным двигателем и вдохновителем гибели христиан Ирака, вторгшись в Ирак, разрушив относительную защиту, которая была предложена христианам; затем дестабилизировать новую администрацию Багдада с помощью террора сектантских исламистских группировок созданных при помощи Саудовской Аравии (AQ/ISI, а затем ИГИЛ), которые проводили чистку против христиан и других меньшинств; и, наконец, поддерживая контролируемую курдами северную зону, которая продолжала чистку коренных христиан и, в частности, ассирийцев. Позднее эта операция была перенесена в северо-восточную Сирию, куда столетие назад бежали ассирийцы и армяне в поисках убежища от резни Османской империи.

Преследуя заявленную цель создания «Нового Ближнего Востока», Вашингтон организовал чистку христиан из этого региона под прикрытием своего псевдохристианского «крестового похода» 21 века.

(с) Тим Андерсон

https://english.almayadeen.net/articles/analysis/how-washington-led-the-purge-of-christians-from-its-new-midd – цинк

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