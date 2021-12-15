Мнение: Словарный запас, ужасы капитализма и политический коэффициент интеллекта

1. Согласно данным исследований, словарный запас у среднего носителя русского языка растёт вплоть до момента выхода на пенсию. После выхода, однако, носитель начинает забывать неиспользуемые слова, и словарный запас постепенно снижается:

https://www.myvocab.info/articles/slovarniy-zapas-nositeley-russkogo-yazyka-vliyanie-vozrasta-i-obrazovaniya

Из графика видно следующее:

Словарный запас растет с практически постоянной скоростью до примерно 20 лет, после чего скорость его набора уменьшается, сходя на нет к 45 годам. После этого возраста словарный запас уже практически не меняется.

Во время обучения в школе подросток учит по 10 слов в день. Эта величина кажется неестественно большой, но объясняется тем, что в тесте производные слова учитывались отдельно, как самостоятельные.

К моменту выпуска из школы подросток в среднем знает 51 тысячу слов.

За время обучения в школе словарный запас увеличивается примерно в 2.5 раза.

После выпуска из школы и до достижения среднего возраста человек в среднем узнаёт 3 новых слова а день.

После достижения 55 лет словарный запас начинает несколько снижаться. Это может быть связано с забыванием слов, которые не используются достаточно долго. Интересно, что этот возраст примерно совпадает с выходом на пенсию.

Значит ли это, что благодаря повышению пенсионного возраста россияне будут позже начинать тупеть, дольше будут сохранять свой интеллектуальный багаж и открытость к познанию мира? Хотелось бы надеяться на это.

Также весьма примечательно, что люди с неоконченным средним образованием знают во взрослом возрасте ненамного меньше слов, чем люди с высшим образованием. Это в очередной раз свидетельствует о том, что ценность высшего образования несколько преувеличена.

2. До чего довёл людей капитализм. Популярный блогер Артемий Лебедев вынужден был повторить трагическую сцену из «Незнайки на Луне». Стример прикрепил к своей голове устройство, которое автоматически било его пластиковой лопаткой по щеке каждый раз, когда кто-то делал пожертвование в 10 тысяч рублей. Всего за 3 часа удалось собрать таким образом примерно 160 тысяч рублей. Посмотреть на первый удар можно с отметки 10:30 (осторожно, матерные слова):

https://www.youtube.com/watch?v=9Fq_WRJjEFo

3. В комментариях некоторое время назад попросили привести пример исследований, в которых говорится о том, что радикально левые, коммунистические идеи в среднем поддерживают люди с более низким коэффициентом интеллекта, чем те, кто имеет более умеренные взгляды. Цитирую статью респектабельного американского издания Psychology Today («Психология сегодня»):

https://www.psychologytoday.com/us/blog/unique-everybody-else/201305/intelligence-and-politics-have-complex-relationship

В подтверждение этого Риндерман с соавторами приводят данные, собранные в Великобритании и Бразилии, показывающие, что люди, которые выразили поддержку центристским партиям (включая правоцентристские и левоцентристские), имели более высокий средний IQ по сравнению с теми, кто поддерживал более четко левые или правые партии. Интересный вывод исследования, проведенного в Бразилии, заключался в том, что люди, которые вообще имели политическую ориентацию, как правило, имели более высокий IQ, чем те, кто заявлял, что у них нет политической ориентации. Это говорит о том, что более умные люди, как правило, больше интересуются политикой и более информированы о ней. Стоит отметить, что средние IQ, указанные для различных политических ориентаций в исследовании Риндермана и др., находились в пределах нормы (IQ в диапазоне от 90 до 110 считается «средним»). Например, те, кто поддерживал правоцентристские партии, имели IQ около 105, тогда как те, кто поддерживал явно левые или правые партии, имели IQ около 94.

Впрочем, далее в статье говорится, что по данным другого исследования, проведённого на американских студентах, ситуация несколько иная. Молодые люди с высоким интеллектом, как правило, наоборот, чаще поддерживают либо радикально левые, либо радикально правые партии.

Однако это вполне объяснимо. Когда молодой человек впервые начинает интересоваться политикой, поначалу его привлекают наиболее простые, однозначные, радикальные лозунги. С течением времени он взрослеет, набирается опыта, снимает с ушей часть лапши и понимает, что не всё в жизни устроено так просто и однозначно, что радикальные решения либо не работают, либо имеют непомерно высокую цену.

Напомню, что радикально левые и радикально правые идеи в России и других европейских странах были особенно модны в первой половине XX века – то есть в эпоху демографического пика, когда доля детей и молодёжи в населении была очень велика. При этом тогдашняя молодёжь, в отличие от предыдущих поколений, впервые массово получила начальное или даже среднее/высшее образование, а значит, чисто технически уже умела воспринимать пропагандистские тексты (типа газет, листовок и плакатов). То есть, население в среднем было молодым и неопытным, однако уже грамотным на начальном уровне, и потому крайне восприимчивым к радикальной политической пропаганде.