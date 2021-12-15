 

На значительной части смартфонов iPhone по всему миру перестал работать WhatsApp

15.12.2021, 20:40, Новости дня
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В сети появилась информация о том, что по всему миру на «яблочных» смартфонах iPhone перестал запускаться мессенджер WhatsApp. Как сообщают источники, проблемы возникают как в старых аппаратах, так и в моделях новой линейки iPhone 13.

Также специалисты утверждают, что прекращение работы произошло без каких-либо предварительных предупреждений со стороны администраторов WhatsApp. В результате обсуждение проблемы пользователи продолжали в Twitter.  

По предварительным данным, причина отключения кроется в проблемах, которые возникли на серверах Facebook. Кроме того, есть и альтернативная версия. Ее приверженцы предполагают, что проблема возникла в фирменной операционной системе iOS. Надеемся, вскоре мы получим разъяснения по этому поводу от причастных к возникновению проблемы компаний.



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