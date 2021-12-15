 

Под видео в Twitter можно автоматически создавать субтитры

15.12.2021, 20:40, Новости дня
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На этой неделе Twitter запускает по всему миру новую функцию. Загрузив видео, модно одним нажатием кнопки получить фирменные субтитры к звуковому ряду.

Как сообщают представители Twitter, субтитры можно будет создать для любого вида видеоролика, который по-новому скачан на платформу. Увы, но уже скаченные видеоролики такой функции не получат.

Также разработчики сообщают, что функция начинает работать сразу по всему миру с поддержкой абсолютного большинства языков, используемых в онлайн-пространстве. Представители Twitter пока не гарантируют, что в каждом случае субтитры будут генерироваться качественно. Однако они пообещали, что поработают над усовершенствованием алгоритмов.



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