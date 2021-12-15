Как ведут себя мужчины, когда хотят заинтересовать женщину: особенности поведения каждого знака зодиака

Мужчины еще более непредсказуемы, чем женщины. Особенно в том случае, когда им нужно покорить сердце своей избранницы. На что только не пойдут представители сильной половины человечества, чтобы дама стала считать их незаменимыми. Их поведение меняется полностью.

Овны

Если женщина понравилась Овну, то он начинает невольно смущаться, он боится показаться глупым, непривлекательным. Общительным и неугомонным остряком он будет только рядом с теми дамами, в которых он видит друга. Поэтому, если рядом появляется смущенный Овен, где-то есть его дама сердца.

Телец

Определить, когда Телец флиртует, практически невозможно. Он одинаково добр и обходителен со всеми представительницами прекрасного пола. Для его избранницы может быть полнейшей неожиданностью, что она понравилась этому удивительному мужчине.

Близнецы

Близнецы флиртуют всегда и со всеми. Поэтому на первый взгляд и не скажешь, что ему понравилась та или иная женщина по-настоящему. Но если в компании представитель этого знака зодиака уделяет немного больше времени и внимания в адрес какой-то одной дамы, то она ему точно нравится.

Рак

Раки – очень чувствительные люди. Они всегда чувствуют, когда и что им надо сказать или сделать, чтобы получить желаемое. Поэтому они очень чутко относятся к желаниям и словам понравившейся женщины. Улыбка, вечный спутник Раков, покидает лицо, а взгляд направлен строго на объект вожделения.

Лев

Львы – это короли во всем. И в любви тоже. Они четко идут к намеченной цели и покоряют даму своего сердца языком любви, страстью и великолепными поступками.

Дева

Дева в мире любви чувствует себя неуверенно. Эти мужчины скромны, стесняются объекта своего желания. Они стараются незаметно намекнуть на свое отношение издалека. Если их отвергают, то очень расстраиваются.

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Весы

Представители этого знака обожают флиртовать. Если им понравится женщина, они окружат ее романтикой. Это будет и букет цветов, и прогулки при луне. Не заметить, что дама понравилась мужчине-Весам, невозможно.

Скорпион

Скорпионы озадачивают своих избранниц неловкими вопросами. Они могут таким образом интриговать женщину или проверять, стоит ли тратить свое время на глупышку, которую интересует только интим. Конечно, Скорпион и сам не прочь провести ночь интересно, но все же ему важна душа избранницы.

Стрелец

Стрельцы обожают флирт. Они могут разговаривать с незнакомыми женщинами на первой встрече так, словно знают ее всю жизнь. Сложно понять, нравится дама Стрельцу или это просто его знакомая. Со всеми представительницами прекрасного пола мужчины этого знака ведут себя одинаково – поддразнивая и разжигая любопытство. Им нужно, чтобы женщина сама старалась их завоевать.

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Козерог

Он предстает перед дамами недоступным. Его нужно покорить самого. Но для своей избранницы он станет открытой книгой. Ведь мужчина этого знака прекрасно понимает, что если не проявит инициативу, то останется не у дел.

Водолей

С мужчиной этого знака можно разговаривать на совершено разные темы. Он ответит на самый каверзный вопрос и поддержит даже самый нудный разговор. У него есть свой стиль и индивидуальность. Но если ему нравится женщина, весь лоск с Водолея сползает. Он становится неопытным юношей, который впервые общается с девушкой.

Рыбы

Эти мужчины мечтатели, немного отстраненные, живут в своем собственном мире. Порой из них слова не вытянешь. Но если им понравилась женщина, то они ее закидают комплиментами. Это будут самые изысканные, самые красивые слова, которые только можно подобрать к даме и ее внешности. Они покоряют словами, отношением. Им невозможно сопротивляться.