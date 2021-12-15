Для получения подарков от Деда Мороза детям придётся предъявить QR-код

Минздрав опубликовал список требований к проведению новогодних ёлок, в том числе утвердил порядок получения подарков несовершеннолетними из рук Деда Мороза. Получить подарок из рук главного волшебника страны смогут лишь те ребята, которые предъявят действующий QR-код о вакцинации.

Дети, не имеющие QR-кода, могут рассчитывать на получение подарков по почте или с курьерской доставкой. Также под ограничения попадёт чтение стихов, традиционное по случаю данного праздника. Нельзя будет читать Деду Морозу стихи авторов, внесённых в список иноагентов, а также связанных с экстремистскими организациями. Отвечать за нарушения, допущенные детьми, будут их родители. Так, за чтение ребёнком стихотворения авторства иноагента родителям положен штраф в размере 50 тыс. рублей, а попытка получить подарок без QR-кода, либо с поддельным сертификатом о вакцинации, наказывается сроком в колонии-поселении до 2 лет.

«Мы не можем подвергать опасности заражения COVID-19 ни самого Деда Мороза, ни других ребят. Новый Год – это праздник детства и счастья, праздник улыбок и радости. Его не должны омрачать стихи иноагентов или, не дай бог, экстремистов. Никакого Дмитрия Быкова дети читать не должны, тем более не должны учить его наизусть. Мы будем внимательно следить за тем, как родители соблюдают регламент проведения Нового Года», – сказала замминистра здравоохранения Наталья Николаева.

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