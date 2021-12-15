Аваков: Бюджет МВД Украины на 2022 год – сигнал тревоги для всех. Из правоохранительной системы уйдут лучшие специалисты

Бюджет МВД Украины на 2022 год – сигнал тревоги для всех!

Они должны быть готовы помочь человеку в будни и праздники, днем и ночью, в любую погоду и при любых условиях. Служить и защищать! Это трудно, ответственно и – если хорошо, качественно и оперативно – дорого.

Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба – пять центральных органов исполнительной власти, находящихся в координации министра внутренних дел Украины. Пять “китов”, на которых держится внутренняя безопасность страны, покой граждан, борьба с преступностью и помощь в случае беды или стихийного бедствия.

Если государство хочет обеспечить своим гражданам качественный сервис безопасности, оно обязано создать достойные условия для службы – предоставить технику, технологии, материальное обеспечение. И – в первую очередь! – гарантировать людям, несущим службу, достаточные социальные гарантии, уважение и мотивацию!

Это – работа министра внутренних дел, который является не только супервайзером правоохранительной системы, но и представителем своего ведомства в Кабмине, Верховной Раде и других учреждениях. Именно он представляет и защищает бюджет своего ведомства.

Или не защищает. Или ему не позволяют защищать.

И тогда мы получаем государственный бюджет на 2022 год, в котором бюджет Национальной полиции, который все последние годы системно рос на 25–28% (прежде всего за счет увеличения зарплаты полицейских), впервые вырос аж (!) на 0,9%. Средний размер денежного обеспечения, который с 5800 грн в 2015 году вырос до 13 400 грн в начале 2021-м, больше расти не будет – деньги на увеличение зарплат полицейским в госбюджет не заложены.

И это при том, что средняя зарплата в полиции до сих пор почти на 2000 грн ниже, чем средняя зарплата в госсекторе. Про частный сектор и говорить не хочется.

Что это за стратегия? Больше хаоса и старых “ментов” – вместо нового поколения полицейских, которые не боятся останавливать на всех дорогах нарушителей, в том числе пьяных депутатов и других госслужащих? Получается они, решающие, кому сколько денег выделить, обиделись? Таким низким образом мстят честным патрульным и работникам угрозыска?..

На содержание Национальной гвардии предусмотрено 12,8 млрд грн – всего на 178,1 млн больше, чем в 2021 году. Меньше, чем инфляционный коэффициент за год. Такой уровень финансирования перечеркнет создание контрактной, а значит, мотивированной и профессиональной Нацгвардии. Это в нынешних-то условиях…

Очень скоро придется вновь призывать ребят-срочников и тратить время и ресурсы на их обучение год за годом. Более того, уже имеющимся военнослужащим придется либо снижать зарплату, что практически невозможно, либо сокращать численность НГУ. Уже в 2022 году – на 2000 человек. Вовремя, не правда ли?!

Бюджет ГСЧС, согласно принятому госбюджету, на 7 млрд (!) грн меньше показателей бюджетной декларации на 2022–2024 годы, утвержденной Верховной Радой в июле 2021 года. И это при том, что в 2015 году минимальный размер денежного обеспечения составлял всего 2100 грн, за следующие шесть лет был увеличен в пять раз, но и теперь еще составляет отнюдь не заоблачные 10 000 грн…

Это что такое? Более того, при таком финансировании уже сворачиваются программы оснащения техникой. Действительно, зачем спасателям техника, если на ней некому будет работать…

Если сформулировать проще: согласно новому государственному бюджету Украины, государственный служащий без погонов и в теплом кабинете будет получать в среднем на 2000 грн больше, чем спасатель, полицейский, нацгвардеец и пограничник, который служит Украине без выходных и праздников, рискует жизнью, несет службу в зоне ООС…

Он должен тушить пожары, подставляться под бандитские пули, разминировать дороги – первым идти туда, где опасно и трудно, но государство больше не считает необходимым обеспечивать ему достойную зарплату и предоставлять новую технику.

Это крайне тревожная тенденция. Это безусловное непонимание базовых процессов несения службы в МВД.

Такая политика неминуемо приведет к массовому оттоку людей из правоохранительной системы. Причем уйдут лучшие, те специалисты, которые без особого труда найдут себе место в частном секторе с куда лучшими зарплатами.

Кто придет на их место? В полиции – те, кого уволили по не реабилитирующим статьям, те, кто умеет компенсировать малую зарплату взятками и коррупцией. А там, где потенциальная коррупционная составляющая невелика – будет просто недокомплект людей.

И очень скоро некому будет тушить пожары или ликвидировать последствия наводнений. Некому выслеживать диверсантов и обеспечивать порядок вдоль линии разграничения. Некому долгими часами стоять в оцеплении или работать в полиции диалога, в любую погоду патрулировать улицы и мерзнуть на трассах.

Первыми уйдут не те, кто сидит в теплых кабинетах, а те, кто работает “на земле”.

История много раз подтверждала, что общество, которое не уважает свою армию, обречено на то, чтобы кормить чужую. В приложении к нынешней политике ее можно перефразировать так: если государство не хочет содержать полицию и быть готовым к сдерживанию чрезвычайных ситуаций, правила на улице будет устанавливать криминал и стихия!

Нужно незамедлительно скорректировать бюджет страны в части, как минимум, поднятия заработной платы рядовым и офицерам!

Отговорки про заработки служащих в нерабочее время и проценты от изъятых товаров – смешны, постыдны и показывают глубину непонимания сути службы некоторыми чиновниками.

Действовать нужно сегодня, господа в парламенте и в министерстве. Потери будут слишком велики!

Источник: Арсен Аваков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—