 

Президент обсудил с Шольцем евроинтеграцию Украины и энергетическую безопасность

15.12.2021, 20:22, Новости дня
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Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.

“Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины”, – заявил он.

Президент выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

Также Зеленский и Шольц обсудили энергетическую безопасность.

“Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года”, – сказал глава государства.

Зеленский пригласил Шольца посетить Украину.

Контекст:

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. За него проголосовало 395 депутатов Бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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