Президент обсудил с Шольцем евроинтеграцию Украины и энергетическую безопасность
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Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.
“Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины”, – заявил он.
Президент выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.
Также Зеленский и Шольц обсудили энергетическую безопасность.
“Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года”, – сказал глава государства.
Зеленский пригласил Шольца посетить Украину.
Контекст:
Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. За него проголосовало 395 депутатов Бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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