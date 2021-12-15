Президент обсудил с Шольцем евроинтеграцию Украины и энергетическую безопасность

Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.

“Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины”, – заявил он.

Президент выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

Также Зеленский и Шольц обсудили энергетическую безопасность.

“Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года”, – сказал глава государства.

Зеленский пригласил Шольца посетить Украину.

Контекст:

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. За него проголосовало 395 депутатов Бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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