 

Песков отреагировал на жалобу актера Краско на уборку снега в Петербурге

15.12.2021, 20:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Кремле не получали письмо 91-летнего народного артиста РФ Ивана Краско с жалобой на снегоуборочные работы в Петербурге, такое послание сначала лучше отправить руководству города, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не получали такого письма. Но, наверное, нужно в первую очередь руководству города, губернатору отправить такое письмо», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Краско сообщил, что подписал письмо в адрес президента Владимира Путина, где пожаловался на качество уборки снега в Петербурге.

«Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололеду. Вышел вчера до театра добраться – повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: «Да, я с удовольствием подпишу письмо», – отметил артист.

Краско родился в 1930 году. Он снялся более чем в 60 лентах, включая «Принц и нищий», «Блокада», «Конец императора тайги» и другие. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Виктор Ляшко: Мне никогда не будет стыдно за то, что в марте мы ввели карантин

17.07 / ABC News – за неделю до Олимпиады Токио сообщает о рекордном числе заражений за полгода

09.07 / Euronews – миллионы заражённых коронавирусом — США и Бразилия ставят новые антирекорды

01.09 / “На этом языке говорят более 1,5 млрд человек”. Кулеба сообщил о новой языковой версии сайта Украины

22.07 / Мишустин оценил действия властей по борьбе с коронавирусом

02.09 / Песков спрогнозировал возвращение инфляции в заданные рамки

12.08 / В Раде предостерегли Киев от игнорирования предупреждений Путина

10.03 / Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины

31.03 / YouTube протестирует интерфейсы, позволяющие скрывать дизлайки под видео

30.01 / В истории с Навальным Москва наступает на те же грабли, что и в 1989-м – Евгений Киселев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика