Песков отреагировал на жалобу актера Краско на уборку снега в Петербурге

В Кремле не получали письмо 91-летнего народного артиста РФ Ивана Краско с жалобой на снегоуборочные работы в Петербурге, такое послание сначала лучше отправить руководству города, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не получали такого письма. Но, наверное, нужно в первую очередь руководству города, губернатору отправить такое письмо», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Краско сообщил, что подписал письмо в адрес президента Владимира Путина, где пожаловался на качество уборки снега в Петербурге.

«Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололеду. Вышел вчера до театра добраться – повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: «Да, я с удовольствием подпишу письмо», – отметил артист.

Краско родился в 1930 году. Он снялся более чем в 60 лентах, включая «Принц и нищий», «Блокада», «Конец императора тайги» и другие.