Суд в Кемерове арестовал главного инженера шахты «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерова арестовал на один месяц и 11 дней главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова по делу о гибели 51 человека, информирует пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Лобанова обвиняют в совершении преступления по статье нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в рамках дела был задержан собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор и технический директор компании Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахты» «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Напомним, трагедия в «Листвяжной» произошла 25 ноября, когда под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправили на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок взяты под стражу 27 ноября. Также задержаны сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, проводившие ранее проверку в шахте.