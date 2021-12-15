 

Гела Месхи балует дочь от Екатерины Климовой

15.12.2021, 20:04, Разное
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Гела Месхи развелся с Екатериной Климовой в 2019 году. В браке появилась дочь Белла, которая сейчас живет с матерью, но регулярно видится с отцом. Спортсмен признался, что балует наследницу, а она этим пользуется.
По словам Месхи, девочка при каждой встрече начинает рассказывать отцу о своих местах. Ранее она хотела смартфон, который отец с радостью купил, планшет, наушники и многочисленные игрушки также были подарены экс-супругом Климовой. Месхи признается, что покупка желаемого для дочери радует его, он не боится ее баловать, так как во времена его детства такой возможности у его родителей не было.

Кинодеятель по этой причине организовал для Беллы праздник по мотивам сказки про Алладина. Девочка перед этим пояснила отцу о всех желаниях и деталях относительно вечеринки, а Месхи нанял специалистов, которые помогли ему воплотить планы в реальность, пишет издание «ГлобалМСК.ру».



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