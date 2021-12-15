Соединенные Штаты расширяют черный список китайских компаний

Как стало известно из компетентных источников, Соединенные Штаты расширяют санкционный черный список, в который вошли китайские высокотехнологические компании. Среди них оказалась также DJI, уточняют эксперты.

Напомним, что DJI является разработчиком и производителем дронов, которому еще в прошлом году США запретили сотрудничать со своими государственными ведомствами и коммерческими компаниями. Теперь же американским инвесторам строго запретили вкладывать капиталы в развитие DJI, покупать их ценные бумаги и т.д.

В целом, санкции введены против еще восьми китайских производителей, утверждает авторитетное экономическое издание Financial Times. Таким образом, уже 60 бизнесов из КНР являются опальными.