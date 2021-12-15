 

Соединенные Штаты расширяют черный список китайских компаний

15.12.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из компетентных источников, Соединенные Штаты расширяют санкционный черный список, в который вошли китайские высокотехнологические компании. Среди них оказалась также DJI, уточняют эксперты.  

Напомним, что DJI является разработчиком и производителем дронов, которому еще в прошлом году США запретили сотрудничать со своими государственными ведомствами и коммерческими компаниями. Теперь же американским инвесторам строго запретили вкладывать капиталы в развитие DJI, покупать их ценные бумаги и т.д.

В целом, санкции введены против еще восьми китайских производителей, утверждает авторитетное экономическое издание Financial Times. Таким образом, уже 60 бизнесов из КНР являются опальными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / 10–12 сентября пройдет Хмельницкий кинофестиваль

30.12 / В США девушку заставили уйти из университета за «расистское» слово – это был донос одноклассника

13.08 / Telegraph – британские учёные советуют не рассчитывать на коллективный иммунитет к COVID

11.11 / Вести – стоимость сала на Украине достигла рекордной отметки

11.09 / Талибы подтвердили убийство брата нового «президента» Афганистана Салеха

27.01 / Ученые усомнились во вреде жирной пищи

06.10 / Мнения: Руководству США подсовывают искаженный образ России

05.11 / Судья “Танцев со звездами” похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто

09.11 / Стоимость биткоина впервые поднялась выше 67 тыс. долларов

24.01 / CNN – «повлиял на поколение подкастеров» — в Лос-Анджелесе умер легендарный интервьюер Ларри Кинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика