В 2023 году Intel войдет в тройку самых важных клиентов TSMC
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Несмотря на то, что американская компания Intel достаточно давно считает себя конкурентом тайваньского производителя чипов TSMC, оба предприятия продолжают активное сотрудничество. В частности, нынешние аналитические прогнозы говорят о том, что до 2023 года Intel продолжит наращивать закупки продукции TSMC.
В результате американцы должны войти в тройку самых важных клиентов тайваньского технологического гиганта.
Проблема заключается в том, что на мировом рынке сейчас наблюдается острый дефицит комплектующих для электронных устройств. Intel, конечно, уже производит свои процессоры, но главной-то продукцией остаются готовые электронные гаджеты. А их нужно из чего-то собирать.
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