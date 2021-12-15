 

В 2023 году Intel войдет в тройку самых важных клиентов TSMC

15.12.2021, 19:56, Новости дня
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Несмотря на то, что американская компания Intel достаточно давно считает себя конкурентом тайваньского производителя чипов TSMC, оба предприятия продолжают активное сотрудничество. В частности, нынешние аналитические прогнозы говорят о том, что до 2023 года Intel продолжит наращивать закупки продукции TSMC.

В результате американцы должны войти в тройку самых важных клиентов тайваньского технологического гиганта.

Проблема заключается в том, что на мировом рынке сейчас наблюдается острый дефицит комплектующих для электронных устройств. Intel, конечно, уже производит свои процессоры, но главной-то продукцией остаются готовые электронные гаджеты. А их нужно из чего-то собирать.



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