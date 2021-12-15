Мнение: Рыбалка на волю

Тема с подключением и прокачкой ресурсов напрямую связана с вопросом воли.

По поводу природы воли в психологии всегда велись споры, даже тогда, когда она еще была философией.

Вот что писал по этому поводу А.Р. Лурия: «Можно с уверенностью сказать, что ни одна из проблем психологии не скрывает в своей истории столько ошибок, как именно эта проблема. Поистине история изучения воли является историей заблуждений, а инвентарь современных психологических представлений о воле – грандиозным кладбищем ошибок, неясно поставленных проблем и свидетельство легкомыслия исследователей». (“Природа человеческих конфликтов”)

С того времени, как Лурия это писал, все стало еще хуже.

А.Р. сводил все ошибочные концепции относительно воли к двум психологическим лагерям.

Первый лагерь считал, что воля – это специфическое качество человека, заключающееся в активном напряжении внутренних сил, в умении побуждать себя и направлять.

Если вы придерживаетесь этой концепции, вас может периодически охватывать злость на себя, почему же вы не можете собраться и сделать что-то, почему не можете придерживаться выбранной линии.

Вы смотрите на людей с хорошими ресурсами и вам кажется, что это – волевые люди, умеющие себя заставить и переломить.

А вы – нет, вы – “тряпки”, которым “помогает только пинок извне” и то не всегда.

Сразу напомню, что ни одна концепция, даже самая неверная, не может быть виновата в плохом локусе контроля.

Любая концепция превращается во вредную из-за сочетания с плохим локусом контроля.

Вот так вот корить и гнобить себя – признак очень плохого локуса.

Вы с одной стороны присваиваете то, что вашим не является, мотивацию, которая зависит от сил поля (Королева), а с другой стороны отчуждаете то, что является вашим, ответственность за поддержку себя и помощь себе (Король).

Хороший локус контроля – когда вы не отчуждаете себя, принимаете на себя заботу о себе, но при этом понимаете, что вы не можете требовать от себя сил и возможностей больше, чем у вас есть.

В противоположном лагере – другие психологи.

Это более молодой лагерь, появившийся в прошлом веке. Хотя еще раньше Спиноза писал, что люди ошибочно принимают за волю совокупность действующих на них причин, а психологи 20-го века эту мысль развили.

Стало принято смотреть на волю как на вторичный фактор, несамостоятельный и даже несущественный. Среда создает стимулы, и эти стимулы ошибочно принимаются за волю – вот о чем эта концепция.

И еще, что обстоятельства с детства формируют условные рефлексы, то есть привычки и склонности, которые управляют поведением человека.

Рон Хаббарад создал психологическую империю, вывернув психоанализ и придумав теорию про “инграммы”, которые возникают вследствие несчастного опыта (часто еще внутриутробного) и живут в бессознательном человека, заставляя его вести себя саморазрушительно. Эти инграммы можно извлечь, очистив человека, и Хаббард учил, как это делать.

Истории про загрязнение и очищение имеют на невротиков могущественное влияние.

Чего стоят экопомешательство, веганство, теории о кишащих паразитах или байки о чипировании с помощью вакцин.

Хаббарда официальная психология отвергла, однако, насколько мы можем видеть, большинство психотерапевтов сейчас равняются на него и занимаются извлечением из бессознательного неких детских травм и родительских установок, то есть по сути сражаются с инграммами, обещая, что как только человек “очистится”, у него сразу появится энергия на счастливую жизнь.

Вот это представление, что внутри вас что-то сидит и его надо оттуда выгнать, очень похоже на средневековое представление о бесах, только намного хуже.

В средневековье экзорцисты были умны и, когда изгоняли бесов посредством молитв и ритуалов, предупреждали человека, что он сам открыл врагам дверь, когда предавался похоти, лени, зависти и гордыне, и если он не будет держать свою душу в чистоте, а тело в умеренности, бесы в него опять вернутся.

Если концепция воли как активного напряжения практически была почти бесполезна, концепция воли как фикции и перекладывание полной ответственности на обстоятельства оказалась куда вредней.

Ошибочно надеяться, что сняв с себя ответственность за происходящее, человек почувствует облегчение.

Чтобы появилось облегчение от понимания, что от вас ничего не зависит, должно быть смирение, а люди с внешним локусом ищут себе хаббардов, чтобы извлечь из себя “инграмму”, “порчу”, “травму”, “родительскую установку”, “патриархат”, называя разными словами одно и то же – нечто, что внедрилось в них насильственно извне и подавляет их волю.

А. Р. Лурия, высказывание которого я привела в начале, посвятил очень много времени экспериментальному выяснению природы воли и пришел к тому же самому выводу, что и Курт Левин, проводивший другие исследования на ту же самую тему.

В исследовании, который он подробно изложил в своей книге “Природа человеческих конфликтов”, Лурия проводил эксперименты со здоровыми людьми и людьми с небольшими и средней тяжести расстройствами поведения, например с истериками и больными Паркинсона в начальной стадии. Он пришел к заключению, что никакие известные методы влияния на волю не работают.

Бесполезно сулить награду, результат человека, испытывающего трудности, станет не лучше, а хуже. Чем больше будет его желание получить награду, тем сильней будет его дезориентация и неспособность собраться. Бесполезно сулить наказание, результат может стать еще хуже. Все это работает только в случае, если человек и так все может.

То есть тем, чем люди занимаются, мотивируя себя (“соберись, тряпка!” “вставай, ничтожество!” “если не сделаешь это, конец!” или “ты будешь крут”, “ты самый лучший!”) – это мертвому припарка. Это дает усиление мотивации, когда мотивация уже есть, но если мотивации нет, кнутом и пряником ее не получишь.

К тому же выводу пришел и Курт Левин в своих экспериментах. Угрозы наказания заставляют человека испытывать стресс и он действует не лучше, а хуже, в основном пытается всеми силами избежать задания. Так же примерно действуют и обещания награды. Человек пытается получить награду, не делая работу, а потом старается обесценить награду, чтобы не делать работу. Награда является стимулом, когда работа не выглядит слишком трудной.

Вот почему когда мы говорим о подключении и прокачке фрустрированных ресурсов, мы по сути говорим человеку: “Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”. Мы приводим ему в пример людей с прокачанными ресурсами, которые занимаются тем, что любят, и предлагаем равняться на них человек, который это ненавидит. Два этих человека находятся в различных обстоятельствах, и если рассматривать волю как “активное напряжение”, первому требуется напряжения в тысячу раз больше, чем второму, который любит это занятие. Тысячекратное напряжение – невероятная задача для человека.

К счастью для нас, и Лурия, и Левин дали ответ на сказочный вопрос, куда пойти и что принести.

Вслед за Левиным (тот был первым) Лурия повторил, что человек может влиять на свою волю не напрямую, а опосредованно, создавая заведомо квазипотребности, то есть ситуативные внешние стимулы.

Ключевое здесь – внешние. То есть он создает стимулы во внешнем мире, что-то ставит на видное место, что-то меняет в обстановке, с кем-то договаривается об участии, а не просто обращается к себе.

Это открытие Курта Левина: идея о том, что поле всегда и во всех случаях управляет человеком, и человек не может влиять на поле в настоящем, но зато может влиять на будущее поле.

В настоящем свободной воли у человека нет или почти нет. Все, к чему человек стремится, и то, что он совершает сегодня, – действие сил поля.

Но силы поля – это не столько внешнее влияние, сколько следствие вчерашних действий человека.

И каждый раз в настоящем у вас есть немного времени и сил на то, чтобы заложить семена будущего.

Воля человека направлена в будущее, в настоящем ее не существует, вот почему взять и заставить себя делать что-то сейчас, от чего воротит, практически нельзя. Небольшое сопротивление полевых сил преодолеть можно, а большое нет. От яростной борьбы с полем может быть нервное истощение.

Однако и модное “нежь себя, балуй себя, делай все, что хочешь, тебе все можно” – это путь в яму.

Одно дело, если хочется полезных вещей, а другое дело, когда желания деструктивны.

Смешно, когда “девушки на спорте” рассказывают в сетях, что они всегда слушают желания тела и все время угождают себе, а имеют в виду тренировки и сауну с массажем. Их читают те, чьи желания – это пиво вместо тренировки. Первые уже проложили себе в поле рельсы желаний, которые направляют их поезд к здоровью, а рельсы вторых устремлены под откос.

Прокладывать рельсы желаний нужно сегодня, чтобы завтра ваш поезд сам поехал по ним и вам не пришлось бы держать эту махину руками.

Самый простой пример – это когда вы с вечера помогаете завтрашнему утру.

Например, готовите тесто для ПП-кексов или спортивную форму для пробежки.

Вам нужно совсем немного воли, чтобы в течение 10 минут сделать что-то вечером для завтрашнего утра, такой запас воли есть почти у всех людей, кроме совсем больных. Зато утром вы почувствуете, что вам удалось то, что не удавалось долгие месяцы. Вы все время ели на завтрак шоколад и откладывали пробежку на завтра. Когда же вы все для себя подготовили и положили, вы с вечера создали утренний импульс, тот самый полевой стимул, который утром будет воздействовать на вас.

Конечно, пока вы не привыкли готовить все с вечера, вам и вечером может быть слишком неохота.

Для этого вам нужно оторваться от компьютера на полчаса раньше, чем вы привыкли.

Но вы и здесь сможете себе помочь, если, например, заранее заведете будильник. Это такая мелочь – звонок будильника, однако он может сыграть решающую роль, когда прозвенит и вы скажете себе, что сейчас у вас есть шанс на завтрашнее счастливое утро и вам требуется совсем мало усилий.

Достаточно мелочи, начатой сегодня, чтобы это стало стимулом завтра, поскольку здесь работает закон открытого гештальта.

Но важно, начиная, думать о завтрашнем завершении.

Готовить заранее то, что придется делать позже, обеспечивать себе из настоящего поддержку в будущем – это один из секретов успешных людей. Многие делают это неосознанно.

На курсе про ресурсы я расскажу совсем другие секреты, никому почти не известные, касающиеся магического влияния на поле.

А вот этот простой и доступный всем секрет мы можем обсудить сейчас. Несмотря на простоту он тоже довольно хитрый.

Я приведу вам список типичных проблем, связанных с фрустрацией некоторых ресурсов, а вы напишите мне, как этот конкретный секрет (по сути народное “готовь сани летом, а телегу зимой” или “зимой сгождается, что летом урождается”), мог бы помочь в этих случаях, если его верно применить.

– (Фр. имиджа) Избегание покупки одежды: все плохо сидит, непонятно, что покупать. Если переломить себя и купить абы что, отвращение и фрустрация станут только больше.

– (Фр. учебы) Постоянное откладывание изучения языка. Если переломить себя и начать, может быть обратный эффект.

– (Фр. семьи) Избегание звонков родителям и поездок к ним из-за тягостных или даже конфликтных бесед. Если изнасиловать себя и поехать, будет раздражение и конфликт не миновать.

– (Фр. здоровья) Страх перед профилактическими осмотрами и анализами. Если переломить себя, стресс будет такой, что в следующем году захочется еще меньше.

– (Фр. любви) Нежелание знакомиться и идти на первое свидание. Если переломить себя, будет ужасное свидание и фрустрация больше.

– (Фр. секса) Страх перед субботой, когда жена (муж) обычно ждут секса. Если переломить себя, будет ненависть к супругу.

– (Фр. работы) Нет работы и неприятно идти на собеседование. Если переломить себя, настроение на собеседовании будет унылое и презентабельности ноль.