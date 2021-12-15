Зеленский, Шольц и Макрон призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате

“Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил их за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в нормандском формате. Подтвердили готовность продолжить работу”, – написал президент.

Під час зустрічі з @EmmanuelMacron і @OlafScholz подякував за рішучу підтримку * на тлі військової загрози з боку * , а також за послідовну позицію * і * у Нормандському форматі. Підтвердили готовність продовжувати роботу. pic.twitter.com/vuiyhCGeGL

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Как сообщили в пресс-службе президента, Зеленский во время встречи заявил, что Украина не реагирует на провокации на границе, не имеет агрессивных намерений в отношении других сторон и остается приверженной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

“Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ”, – сказал он.

Пресс-служба пишет, что стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

“Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска. Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в нормандском формате”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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