Страны-лидеры ЕС выступили против быстрой подготовки новых санкций в отношении России в случае вторжения в Украину – СМИ

По информации издания, Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ. Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода “Северный поток – 2”.

Европейские чиновники, пишет Bloomberg, считают, что было бы эффективнее ждать дальнейших шагов РФ и реагировать на конкретные действия. Агентство подчеркивает, что осторожность со стороны нескольких стран ЕС отражает тот факт, что некоторые члены Евросоюза не разделяют убежденность США в том, что президент РФ Владимир Путин может планировать вторжение в Украину, возможно, уже в начале 2022 года. В то же время они видят, что президент РФ использует наращивание войск как тактику давления, сказал дипломат.

При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены “болезненные меры“. Однако сейчас продолжаются дебаты относительно того, насколько детально нужно планировать санкции, учитывая неопределенность намерений Путина.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявив, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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