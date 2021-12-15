“Даже Лена уже не может”. Богдан рассказал, кто может сказать “нет” Зеленскому
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Гордон поинтересовался у экс-главы ОП, кто может сейчас из окружения Зеленского может сказать ему “нет” и настоять на своей позиции без негативных последствий для себя.
“Никто. Даже Лена уже не может”, – ответил он, добавив, что раньше супруга Зеленского могла это делать.
По его словам, Зеленская была последним таким человеком в окружении президента и ее он боялся.
“Лену он всегда боялся. В хорошем смысле слова. Я к ним… у меня хорошее к ним отношение… Лена уже ничего не может”, – добавил он.
ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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