 

Путин пообещал запомнить фамилию отвечающего за ликвидацию свалок чиновника

15.12.2021, 19:34, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин пообещал запомнить фамилию Мурада Керимова, отвечающего за ликвидацию свалок в городах, по словам главы Минприроды Александра Козлова, Керимов является его заместителем.

«У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?» – спросил Путин у Козлова. Тот в ответ перечислил фамилии трех сотрудников, передает ТАСС.

Путин поинтересовался, кто несет персональную ответственность за результаты работы, на что Козлов ответил, что это его заместитель Керимов. «Хорошо, я услышал эту фамилию», – заключил глава государства.

Как обратил внимание Путин, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 – до конца 2023 года. «Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию», – указал президент, отметив, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет.

Путин подчеркнул, что главам регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную документацию.

Ранее в Кировской области рассказали о планах ликвидации крупнейших свалок.



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