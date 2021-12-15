 

УАЗ получил госзаказ на изготовление “митрополитомобиля” для Ульяновской епархии

15.12.2021, 19:31, Разное
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Ульяновский автомобильный завод выиграл тендер на изготовление “митрополитомобиля” для региональной епархии РПЦ.

Согласно условиям госзаказа, подать заявку мог любой завод, расположенный в Ульяновской области и занимающийся производством автомобилей не менее 50 лет – УАЗ целиком подошёл под эти условия.

В проекте контракта автомобиль назван “транспортом специальным с отсеком повышенной обзорности”. Из описания становится очевидным, что ездить на нём будет секретарь областной епархии, митрополит Владлен – заказ обосновали высокой популярностью церковного функционера среди населения.

Сам он в одном из интервью 2017 года тоже упоминал о возможности создания такого транспорта, но тогда назвал это “нескромным”.

– С советских лет привык ездить на ”Волге” и видимо, так и буду. Посмотрим ещё, конечно, но сейчас этот вопрос совершенно точно не актуален, – сказал он тогда газете “Ульяновский верующий”.

Согласно техническому заданию, предусматривается применение стандартной кабины автомобиля УАЗ “Патриот”. Позади неё расположится отсек для митрополита, изготовленный в виде вертикально вытянутого параллелепипеда, не менее 70% полезной площади которого в верхней части будет занимать бронебойное стекло толщиной 20 мм – его изготовление поручат Борскому стекольному заводу в отдельном госконтракте. С целью “обеспечения подачи и приёма цветов от населения, пребывающего на трибунах и балконах” в верхней части отсека для митрополита должен присутствовать стеклянный люк.

Для водительского места разработчикам поручено предусмотреть минимальное бронирование, которое позволит “обеспечивать жизнеспособность водителя и выполнение им своих функций до момента прибытия в безопасное место”. С целью повышения надёжности автомобиля, в нём будет применяться двигатель внутреннего сгорания фирмы “Мерседес-Бенц АГ”, г. Штутгарт Баден-Вюртембергской области Федеративной Республики Германия. В машине также установят систему правительственной спецсвязи, в связи с чем УАЗ в отдельном документе получит ряд секретных требований по экранированию бортовых систем.

На разработку “митрополитомобиля” выделено 12 млн рублей, ещё 28,6 млн планируется непосредственно на постройку единственного образца. Сроки выполнения задачи – до конца 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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