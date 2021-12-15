Эксперт рассказал о возможности купить автомобиль без наценки

Гендиректор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский пояснил о возможности купить автомобиль без наценки. По словам эксперта, в минувшем месяце стоимость легковых транспортных средств выросла на 17,8%.

Андрей Ольховский рассказал, что причиной подорожания машин стала пандемия коронавируса, негативно отразившаяся на логистике во всем мире. Из-за этого практически остановился импорт ТС в Россию. Вторая причина заключается в дефиците микрочипов.

Эксперт посоветовал россиянам не откладывать с покупкой нового автомобиля, так как в будущем могут появиться новые проблемы, из-за которых стоимость вновь начнет расти. Прогнозировать улучшение ситуации на рынке нет возможности, но эксперт отмечает, что это случится не скоро. При покупке россиянам стоит задуматься о том, чтобы новое транспортное средство стало инвестицией. Причем речь идет не только о моделях на первичном рынке, но и на вторичном.

Статистика гласит, что в настоящее время многие россияне отдают предпочтение автокредитам. Что касается 2022 года, то, по прогнозам эксперта, в первой его половине объем авторынка в стране продолжит сокращаться до 2,6%. Во втором полугодии может улучшиться ситуация, чему должны способствовать решения имеющихся проблем.

Источник: quto.ru