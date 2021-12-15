 

Настя Ивлеева показала подготовку к Новому году

15.12.2021, 19:20, Разное
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Настя Ивлеева показала своим фанатам в Instagram, как готовится к Новому году. Телеведущая отправилась в салон красоты, чтобы покрасить волосы к празднику.
Ивлеева никогда не стесняется выкладывать неудачные кадры. Этот раз тоже не стал исключением. Телеведущая сделала селфи в кресле парикмахера, представ в забавном виде – ее волосы, на которые нанесена краска, встали дыбом, а выражение лица оказалось недовольным. Также к публикации она добавила видеоролик, на котором смешно танцует вприсядку в сапогах на шпильке. Многие фанаты принялись писать комментарии, отметив, что их кумир похожа на персонажа рождественской истории Гринча.

Ивлеева не так давно развелась с Элджеем, но после этого встретилась с бывшим супругом на Кипре. Поклонники сразу же решили, что расставание было фейковым, и понадеялись, что пара воссоединится, пишет издание «Слово и дело».



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