Настя Ивлеева показала подготовку к Новому году

Настя Ивлеева показала своим фанатам в Instagram, как готовится к Новому году. Телеведущая отправилась в салон красоты, чтобы покрасить волосы к празднику.

Ивлеева никогда не стесняется выкладывать неудачные кадры. Этот раз тоже не стал исключением. Телеведущая сделала селфи в кресле парикмахера, представ в забавном виде – ее волосы, на которые нанесена краска, встали дыбом, а выражение лица оказалось недовольным. Также к публикации она добавила видеоролик, на котором смешно танцует вприсядку в сапогах на шпильке. Многие фанаты принялись писать комментарии, отметив, что их кумир похожа на персонажа рождественской истории Гринча.

Ивлеева не так давно развелась с Элджеем, но после этого встретилась с бывшим супругом на Кипре. Поклонники сразу же решили, что расставание было фейковым, и понадеялись, что пара воссоединится, пишет издание «Слово и дело».