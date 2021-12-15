Мнение: Психологика-17. Зачем им куар-коды? Ведь мы и так не бунтари?

Многие никак не могут поверить в опасность куар-кодизации. “Да ладно! – говорят они. – Зачем это нужно правительствам? Всеобщая слежка, взять всех на крючок, контролировать каждый наш шаг… Разве мы, простые обыватели – бунтари? Зачем такие сложности? Они и так нас прекрасно контролируют!” Возражения резонные – но только если считать, что правительства желают сохранить прежние порядки, статус-кво.

Однако – ничего подобного. Есть климатическая повестка, есть борьба за экологию, есть Грета Тунберг. От обывателей скоро потребуют гораздо больше, чем они готовы и могут дать добровольно. Именно поэтому, ДО ТОГО, как требования озвучат, на шею им хотят набросить удавку. Эта удавка и есть куар-коды.