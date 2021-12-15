Мнение: Дело Ассанжа: Как отменяют демократию

Дело Ассанжа: Как отменяют демократию

Президент США Байден провел глобальный «Саммит за демократию», который состоялся в онлайн-режиме, с участием представителей 110 стран мира. Это мероприятие было анонсировано еще летом, и с самого начала стало мишенью для иронических комментариев. Потому что формальная повестка сетевой конференции слишком явно не соответствовала ее реальному содержанию.

Организаторы позиционировали эту встречу в качестве глобального смотра демократических сил, призывая их сплотиться перед угрозой со стороны авторитарных режимов, которые «тянут руки за пределы своих границ».

«Демократия и права человека находятся под угрозой по всему миру. Демократии – формирующиеся или устоявшиеся за десятилетия – сталкиваются с серьезными проблемами внутри своих границ и за их пределами», – заявили перед началом конференции в американском Госдепартаменте.

Действительно, большинство стран мира испытывают давление экономического и социального кризиса, усугубившегося благодаря коронавирусной пандемии – и даже богатые государства Первого мира переживают сейчас достаточно серьезные потрясения.

Пропасть между простолюдинами и элитой растет, отчужденные от государственного управления избиратели все меньше доверяют власти, потому что сменяющие друг друга политики обеспечивают продолжение прежнего, очевидно тупикового курса. И это отчаяние прорывается стихийными бунтами, вроде восстания Желтых жилетов или американских протестов против полицейской жестокости и расизма.

Однако видеоконференция не ставила своей целью утверждение солидарности и не представляла попытку осмыслить причины деградации демократических институтов. Задачи саммита были совсем другими. Состав его участников ясно говорил о том, что это перекличка союзников и сателлитов США, всеобщий смотр сил и мобилизация перед схваткой за ресурсы и рынки. Потому что лидеры свободного мира намерены бороться за сохранение своей гегемонии, и разделяют мир на два противостоящих друг другу лагеря – проводя черту между своими и чужаками.

Верность Белому дому была необходимым и достаточным критерием, чтобы гарантировать себе участие в саммите. Благодаря такому подходу на него пригласили весьма специфических «защитников демократии». Достаточно сказать, что в их числе оказалась Колумбия – страна, где совсем недавно расстреливали мирные демонстрации, проходившие под социальными лозунгами, когда народ восстал против очередных поборов и политического террора.

Коррумпированный колумбийский режим устроил бойню, в результате которой погибло свыше восьмидесяти человек, и никто из чиновников не понес за это реального наказания. Если говорить откровенно, в этом не было ничего удивительного: высокопоставленные латифундисты и наркотрафиканты систематически расправляются с диссидентами с помощью ультраправых боевиков-парамилитарес, и эта жестокая война продолжается в Колумбии более полувека. Но в Вашингтоне всегда смотрели на это сквозь пальцы, потому что США полностью контролируют местные политические элиты, которые всегда будут считаться твердыми демократами – до тех пор, пока они не возражают против размещения американских военных баз.

То же самое касается Чили. Правое чилийское правительство расстреливало выступления студенческой молодежи и индейцев-мапуче, а президент Пиньера засветился в резонансном коррупционном скандале. Однако США по-прежнему числят это государство среди образцовых мировых демократий, потому что американцы поддерживали в свое «демократический» режим диктатора Пиночета. Но зато соседнюю Боливию не пригласили на виртуальный саммит – потому что эту страну возглавляют социалисты, вернувшиеся после переворота, который активно приветствовал Белый дом.

Среди участников «Саммита за демократию» оказались представители Бразилии, где правит одиозный президент-антивакцинатор Жаир Болсонару, а его главные политические оппоненты попали по сфабрикованным делам за решетку. На видеоконференцию пригласили Израиль – несмотря на системную дискриминацию палестинцев. Демократией оказался даже Пакистан – хотя Госдепартамент обвинял Исламабад в поддержке исламистских боевиков. А участницы фемдвижения протестовали против участия Польши, которая приняла закон о фактическом запрете абортов.

Конечно, все это в принципе обесценивает понятие демократии, которая приравнивается к лояльности Соединенным Штатам Америки. Между тем, американское правительство систематически нарушает базовые права человека. На это указывает бедственное положение малоимущих, которые лишены полноценной медицинской помощи и жилья, подвергаясь жесткой эксплуатации со стороны крупного бизнеса. Но антидемократический курс США наиболее наглядно проявляется в области внешней политики. Ведь Вашингтон обеспечивает существование самых реакционных режимов нашего времени – начиная от националистического правительства Украины и заканчивая полуфеодальными монархиями на Ближнем Востоке.

В первую очередь это касается саудитов, которые «тянут руки за пределы своих границ», устроив агрессию против Йемена. Но это не вызывает у США возражений – поскольку американские двухпартийные элиты давно повязаны с саудовской королевской семьей, о чем рассказывали еще Хантер Томпсон и Майкл Мур. А йеменская война приносит корпорациям огромную и стабильную прибыль.

«Сенат США поддержал Байдена и его сделку по продаже оружия Саудовской Аравии на $650 млн. С его помощью коалиция душегубов продолжит растаптывать Йемен. Каждые девять минут в Йемене гибнет ребёнок. 80% жителей этой страны живут за чертой бедности. Шестнадцать миллионов человек недоедают. Пять миллионов находятся на грани голода. Пятнадцать милионов не имеют стабильного доступа к воде и базовым нуждам. Около 380 тысяч – убито в результате семи лет войны.

Это – крупнейший гуманитарный кризис нашего времени. 79% оружейного импорта Саудовской Аравии идёт из США. 9.3% – из Британии. 4% – из Франции. Вспомните об этом, когда вся эта предприимчивая сволочь будет рассказывать про права человека», – пишет об этом украинский политбеженец Анатолий Ульянов, проживающий сегодня в Лос-Анжелесе.

Настоящей лакмусовой бумажкой для американского саммита стали последние события в драматическом деле Джулиана Ассанжа. 10 декабря, как раз во время итогового заседания видеоконференции, Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя WikiLeaks в США, где ему грозит пожизненный срок. Хотя этот человек всего лишь рассказал правду о военных преступлениях Пентагона, раскрывая маленькие грязные тайны – включая убийства мирных иракцев и пытки в секретных тюрьмах.

Призыв к борьбе за права человека, озвученный сейчас Байденом, выглядит на этом фоне циничным фарсом. Потому что эти слова прикрывают собой борьбу за экономические и политические интересы империализма, который тянет свои руки повсюду. А для его критиков не предусмотрено ни прав, ни свобод.

Политика отмены демократии проводится сейчас во всем мире, под предлогом противостояния авторитарным режимам. И мы можем видеть это буквально всюду – на примере идеологической цензуры в Фейсбуке, или в ситуации с Украиной, где американские вассалы отменили демократические права для всех несогласных.

Хотите поговорить об американской демократии? Поговорите о ней с ее жертвами – начиная с политзаключенного Ассанжа.

(с) Андрей Манчук

https://liva.com.ua/delo-assanzha-kak-otmenyayut-demokratiyu.html – цинк

Эта демократия – кого надо демократия. И вам ее не положено.

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