 

Мнение: Очередное предупреждение

15.12.2021, 19:14, Разное
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций. По словам медика, сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план. Он отметил, что большинство заболеваний, включая птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно.

Пока сложно сказать, это просто обычное нагнетание атмосферы страха и ужаса, или Мясникова задействовали для подготовки к новой фазе событий.

Птичий грипп — удобная штука. Во-первых, это проектируемый голод. Истребление миллионов голов птицы на подворьях и на птицефабриках немедленно создаст ситуацию дефицита самых дешевых сортов мяса и резкий подъем цен на всю мясную продукцию. Во-вторых, люди истощены двухлетним ковидным террором, их здоровье подорвано. Голод только усугубит обстановку, сделает людей еще менее здоровыми. В этом году сверхсмертность составит величину в миллион человек (а возможно, и более). Поэтому увеличение смертности в 22 году можно списать на птичий грипп, сняв с себя ответственность за геноцид. Ну, и главное — продолжение вакцинации с последующим задействованием QR-кодов. Задачу оцифровки населения никто не снимал.

В случае вспышек недовольства можно будет задействовать новые законы — включая и закон о депортации. В случае необходимости давить недовольство будут уже с помощью армии и Росгвардии — не зря забайкальский губернатор проговорился. Видимо, он просто поспешил озвучить уже принятые ранее решения.

Мы должны понять одно: до тех пор, пока в Кремле сидят фашисты, нас в покое не оставят. Нам будут организовывать эпидемии, голод, депортации. Нас будут истреблять и уничтожать. У кремлевских уже нет другого выхода — слишком много преступлений, слишком много крови у них на руках. Теперь у них дорога в один конец — либо они нас, либо мы их.

Источник: Эль Мюрид



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