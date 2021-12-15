 

Массовые вырубки увеличивают количество лесных пожаров

15.12.2021, 19:12, Новости дня
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Ученые из Российской академии наук вместе со своими коллегами из Канады и США провели исследования географии возникновения лесных пожаров в Нижнеангарском таежном районе и установили странное, на первый взгляд, совпадение.

Оказалось, что очаги возгорания, в результате которых за последние годы возникали масштабные лесные пожары, постоянно возникали не более чем в двух километрах от тех мест, где велась промышленная вырубка деревьев. Такая закономерность наблюдается более чем в половине случаев, уточняют ученые.

Наверное, одного этого достаточно, чтобы сделать вывод о причинах. Поджигателями все-таки были люди, а не какие-то таинственные сухие грозы, на которые часто пытаются свалить лесные пожары в России.



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