Массовые вырубки увеличивают количество лесных пожаров

Ученые из Российской академии наук вместе со своими коллегами из Канады и США провели исследования географии возникновения лесных пожаров в Нижнеангарском таежном районе и установили странное, на первый взгляд, совпадение.

Оказалось, что очаги возгорания, в результате которых за последние годы возникали масштабные лесные пожары, постоянно возникали не более чем в двух километрах от тех мест, где велась промышленная вырубка деревьев. Такая закономерность наблюдается более чем в половине случаев, уточняют ученые.

Наверное, одного этого достаточно, чтобы сделать вывод о причинах. Поджигателями все-таки были люди, а не какие-то таинственные сухие грозы, на которые часто пытаются свалить лесные пожары в России.