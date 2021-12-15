 

Социолог о возможном вторжении РФ в Украину: Если война окажется затяжной и малоуспешной, это обернется очень сильным недовольством в России

15.12.2021, 18:54, Новости дня
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“Я думаю, это вызовет негативную реакцию на [президента РФ Владимира] Путина, хотя не сразу”, – считает социолог.

По словам Гудкова, реакция населения будет зависеть от того, каким будет ход военных действий.

“Если украинская армия окажется слабой и не выдержит агрессию, это будет восприниматься более спокойно. Хотя все равно будет недовольство, но они особых протестов не вызовут. Если же эта война окажется затяжной и малоуспешной, это обернется очень сильным недовольством”, – отметил Гудков.

Согласно данным опроса “Левада-центра”, проведенного 25 ноября – 1 декабря 2021 года, 36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной. При этом 38% считают войну между двумя странами “маловероятной”, еще 15% полностью исключают такую возможность.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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