 

Программа медгарантий в бюджете на следующий год недофинансирована на 50% – нардеп Дмитриева

15.12.2021, 18:54, Новости дня
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Дмитриева заявила, что не голосовала за госбюджет на 2022 год, поскольку, по ее словам, он был принят наспех и медицину в следующем году ожидает недофинансирование.

“Чтобы программа медгарантий полноценно финансировалась и получаемые населением услуги были качественными, по расчетам Министерства здравоохранения, нужно выделить 366 млрд грн, а выделили 157. То есть программа медгарантий недофинансирована на 50%”, – заявила Дмитриева.

Народный депутат также прокомментировала обещанное президентом Владимиром Зеленским повышение зарплаты врачам с 1 января 2022 года. По словам депутата, она не видит, откуда можно взять средства на повышение оплаты труда медиков.

“Сейчас мы услышали, что нужно повысить с 1 января зарплаты медикам. Я за то, чтобы их зарплаты выросли, но мы еще не увидели, откуда это брать и как это просчитано. Ведь обычно заработная плата заложена в тариф, который рассчитывается Национальной службой здоровья Украины за услугу. То есть либо обещанные врачам 20 тыс. грн будут брать с того тарифа, который уже есть, и из-за этого будет страдать качество услуги, оно же не подорожало на эту сумму, либо сокращать персонал в больницах второго уровня. Об этом медики уже начали говорить”, – отметила Дмитриева.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000  о государственном бюджете на 2022 год.

В 2020 году зарплата медиков в Украине увеличилась в два раза, и с начала 2022 года минимальная зарплата врачей будет составлять 20 тыс. грн, средняя – 24 тыс. грн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.

О том, что в государственный бюджет на 2022 год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков, 2 декабря заявил народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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