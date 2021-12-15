В США предостерегли от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали

Вашингтон обеспокоен потенциальной отправкой в Мали частной военной компании «Вагнер», по мнению Госдепа, это дестабилизирует обстановку в стране, сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы встревожены потенциальным развертыванием поддерживаемых Россией сил группы «Вагнер» в Мали», – цитирует его заявление ТАСС.

Прайс утверждает, что «Вагнер» «не принесет мир в Мали, а, скорее, еще больше дестабилизируют страну». В пример представитель внешнеполитического ведомства привел ситуацию в Ливии, Сирии, Центрально-Африканской Республике, на Украине, где, по его мнению, действовала ЧВК.

«В этих местах силы «Вагнера» разжигали конфликты и ухудшали обстановку в плане безопасности, усиливали нестабильность, в результате чего погибали местные военнослужащие и гражданские лица и подрывался национальный суверенитет — и все это при одновременном опустошении национального бюджета и отвлечении основных ресурсов, которые могли бы быть использованы для укрепления потенциала собственных вооруженных сил стран», – считает дипломат.

В госдепартаменте США призвали переходное правительство в Мали не урезать ограниченные бюджетные ресурсы, направляемые ВС Мали на борьбу с терроризмом.

«Богатство страны, включая горнодобывающие концессии, – должны приносить пользу народу Мали, а не отдаваться в залог неподотчетным иностранным силам, имеющим опыт жестокого обращения с местным населением и подрыва контроля принимающих их стран над собственной территорией», – сообщил Прайс.

Он добавил, что «Соединенные Штаты сожалеют, что переходное правительство» Мали сдерживает усилия международных партнеров по развертыванию дополнительных войск и инструкторов по обеспечению безопасности на своей территории. «Мы также призываем переходное правительство действовать быстро в плане возвращения Мали к демократическому управлению, что позволит Соединенным Штатам возобновить помощь в области безопасности, которая приносит пользу малийскому народу», — заключил представитель Госдепа.

Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В ноябре стало известно, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за вмешательство в иностранные конфликты.