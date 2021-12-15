 

В МИДе пообещали ответить на высылку двух российских дипломатов из ФРГ

15.12.2021, 18:50, Новости дня
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Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что власти Германии приняли решение о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу Хангошвили.

Берлинский суд признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал житель РФ Вадим Соколов. Жертва была убили из пистолета Glock 26 с глушителем.

Ранее сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу РФ мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. 



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