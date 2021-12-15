В МИДе пообещали ответить на высылку двух российских дипломатов из ФРГ

Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что власти Германии приняли решение о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу Хангошвили.

Берлинский суд признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал житель РФ Вадим Соколов. Жертва была убили из пистолета Glock 26 с глушителем.

Ранее сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу РФ мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.