В МИДе пообещали ответить на высылку двух российских дипломатов из ФРГ
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Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что власти Германии приняли решение о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу Хангошвили.
Берлинский суд признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.
Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал житель РФ Вадим Соколов. Жертва была убили из пистолета Glock 26 с глушителем.
Ранее сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу РФ мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
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