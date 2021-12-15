 

В Японии создали вакцину от старости

15.12.2021, 18:46, Разное
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С возрастом в тканях накапливаются стареющие клетки. Они уже не делятся, но все еще сохраняют жизнеспособность. В том числе эти «старички» выделяют химические вещества, вызывающие воспаление и развитие возраст-зависимых заболеваний, например, болезни Альцгеймера, сахарного диабета, болезней сердца и других. Это, собственно, часть механизма старения.

И вот японские ученые придумали, как избавить организм от стареющих клеток, чтобы человек перестал бояться старости и мог избежать некоторых возрастных проблем. Они придумали вакцину, которая так изменяет стареющие клетки, что иммунная система их находит и непременно удаляет. Информация о разработке опубликована на сайте Высшей школы медицины Университета Джунтендо (Япония). 

Исследовательская группа под руководством профессора Тору Нанно из этого университета описывает саму вакцину, как она работает и насколько эффективной она была при введении тестируемым мышам. Работа также публиковалась в научном журнале Nature Aging.

Как работает вакцина. Ученые идентифицировали белок, который вырабатывается в стареющих клетках, но не вырабатывается в здоровых и активных. На основе аминокислот этого белка была создана вакцина. При ее введении организм вырабатывает антитела, которые связываются только со стареющими клетками. А иммунная система, в свою очередь, отправляет лейкоциты для уничтожения этих «помеченных» стареющих клеток.

Исследователи успешно протестировали вакцину на подопытных мышах. Они выяснили, что с ее помощью может быть увеличена продолжительность жизни мышей с прогерией (генетическая болезнь, связанная с преждевременным старением организма), а также могут быть уменьшены признаки заболеваний, связанных со старением. Эти результаты предполагают, что вакцину можно будет использовать для лечения различных возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. 



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