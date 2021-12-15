 

Ученые: Проблемы со сном повышают риск смерти в 1,5 раза

15.12.2021, 18:36, Разное
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У людей, страдающих одновременно бессонницей и апноэ, повышен риск ранней смерти. Австралийские исследователи провели исследование.
Эксперты из Австралийского Университета Флиндерса сообщили, что у людей, которые страдают от апноэ и бессонницы одновременно, на 50% повышен риск преждевременной смерти. Согласно статистике, треть населения сталкивается с остановкой дыхания во время сна. Часто у таких больных одновременно возникают бессонница и апноэ. Ученые доказали, что эти люди имеют ослабленное здоровье, по сравнению с теми, кто не сталкивается с такими проблемами.

Австралийские исследователи провели эксперимент, в котором было проанализировано данные здоровья более 500 человек возрастом примерно 60 лет. Целью исследования было изучение серьезности последствий при наличии одновременно бессонницы и апноэ. Наблюдение длилось 15 лет, за это время 1210 участников скончалось. Ученые выяснили, что у людей с проблемным сном риск возникновения гипертонии повышался в 2 раза, а сердечно-сосудистые заболевания развивались у 70% случаев. При этом риск смерти увеличивался на 47%.

Исследование показало, что нужно обращать внимание на проблемы со сном и своевременно их устранять. Ученым еще нужно выяснить, эффективны ли современные методы лечения при одновременном наличии апноэ и бессонницы.

Источник: www.gazeta.ru



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