Российские ученые обнаружили гигантский ледник на Марсе

С помощью специального прибора российские исследователи нашли 41 квадратный километр залежей льда на Марсе. Долина Маринера в будущем может послужить главным источником воды на планете.

Специалист Института космических исследований Игорь Митрофанов рассказал, что исследователи из РФ нашли на Марсе самую большую область с чистым льдом. Российско-европейский орбитальный аппарат TGO с прибором FREND на борту смог проанализировать местность. Выяснилось, что центр Долины Маринеры вмещает огромный ледник, площадь которого достигает 41 квадратный километр. Массовая доля воды в залежах льда составляет 40%. Митрофанов объяснил, что это достаточно много, по размерам ледник вдвое больше за Ладожское озеро. В этом месте самая большая концентрация льда, и оно очень удобно геологически.

Астрофизик пояснил как работает прибор: FREND оценивает нейтроновый поток, который показывает количество водорода под поверхностью глубиной до 1 метра. Сейчас не понятно, обнажен этот лед или нет, по всей видимости, он присыпан слоем пыли. Игорь Митрофанов напомнил, что марсианская вода может быть в адсорбированной, химически связанной и свободной форме. Именно составляющая свободного льда на красной планете достигает 40% от всей воды, исследователи предполагают, что это количество может доходить и до 100%. Эта чистая форма послужит в будущем основным источником воды на Марсе, так как она не нуждается в дополнительной обработке: можно просто ломать лед и топить.

Источник: www.gazeta.ru