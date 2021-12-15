 

Супруга Андрея Малахова ставит его в угол в качестве наказания

15.12.2021, 18:36, Разное
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Андрей Малахов решил рассказать некоторые подробности семейной жизни с Натальей Шкулевой. Оказалось, когда она чем-то недовольна, то может отправить своего супруга в угол.
Данную тему телеведущий поднял из-за любопытства подписчиков. По словам Малахова, иногда их семейные ссоры заканчиваются рукоприкладством, также Шкулева может заставить мужа отправиться в угол. Именно этот момент и показал шоумен в новой Instagram-Stories. На снимке Малахов стоит с опущенной головой, словно маленький ребенок.

Фанаты сразу поняли, что публикация является шуточной, поблагодарив супругов за отличное чувство юмора. Стоит отметить, что Малахов и Шкулева в браке состоят около 10 лет, также они вместе растят четырехлетнего сына Александра. Пара регулярно появляется вместе на публике или совместных публикациях в соцсетях, демонстрируя идиллию в отношениях.

Источник: www.instagram.com



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