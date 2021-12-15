 

Россиян предупреждают об опасности мобильных сервисов для поиска жилья

15.12.2021, 18:28, Новости дня
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Исследования мобильных версий сервисов для поиска жилья провели специалисты компании «Ростелеком-Солар». Приложения для них россияне активно скачивают в магазинах Google Play и App Store. Однако пользователи не всегда отдают себе отчет в том, что такие программные продукты весьма уязвимы.

Если оценивать безопасность по пятибальной шкале, то мобильные сервисы работают с приложениями, едва дотягивающими до двойки, утверждают специалисты.

Осторожными следует быть даже с популярными приложениями. Много вопросов возникает, например, к «Яндекс.Недвижимость», «ДомКлик», «Этажи» и другим отечественным программным разработкам. Критических уязвимостей много в приложениях для ОС Android, а в тех, которые созданы для iOS, еще в 30 раз больше.



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