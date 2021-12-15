Поддержка операционной системы Windows 10 May 2020 Update (2004) завершена

Как стало известно, одна из версий популярной «десятки» в дальнейшем останется без поддержки. Речь идет об операционной системе Windows 10 May 2020 Update (2004). В компании Microsoft подтвердили, что на днях выпустили для данной версии последний патч обновлений.

По словам специалистов, дело в завершении жизненного цикла ПО. Для того чтобы и далее получать пакеты обновлений, пользователям рекомендуют просто перейти на другие версии той же Windows 10 или установить на своих устройствах новую Windows 11.

Также в компании Microsoft сообщили, что намерены в дальнейшем отказаться от политики многоразового обновления операционных систем. Патчи разработчики планирует рассылать только один раз в год.