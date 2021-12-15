 

Поддержка операционной системы Windows 10 May 2020 Update (2004) завершена

15.12.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, одна из версий популярной «десятки» в дальнейшем останется без поддержки. Речь идет об операционной системе Windows 10 May 2020 Update (2004). В компании Microsoft подтвердили, что на днях выпустили для данной версии последний патч обновлений.

По словам специалистов, дело в завершении жизненного цикла ПО. Для того чтобы и далее получать пакеты обновлений, пользователям рекомендуют просто перейти на другие версии той же Windows 10 или установить на своих устройствах новую Windows 11.

Также в компании Microsoft сообщили, что намерены в дальнейшем отказаться от политики многоразового обновления операционных систем. Патчи разработчики планирует рассылать только один раз в год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / CBS – на суше и на дне океанов — пандемия вызвала резкий рост пластиковых отходов

25.08 / Лукашенко одобрил проект о взаимном соглашении с Россией по нарушениям ПДД

25.10 / Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

08.07 / США пообещали новые меры против Китая за «аннексию» Гонконга

02.07 / Космический грузовик «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

25.07 / Пушков обвинил во лжи польского аналитика

19.04 / В Киеве закрыли пять заведений, которые работали во время локдауна – КГГА

08.07 / Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция открыла еще одно уголовное производство

18.02 / Офис генпрокурора Украины ведет несколько производств по деятельности “Нафтогазу” – Венедиктова

13.05 / Песков заявил, что формат встречи Байдена с Путиным будут определять эпидемиологи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика