Компания ASUS представила новую серию ноутбуков ProArt StudioBook

Новую серию ноутбуков ProArt StudioBook представила на территории Индии компания ASUS. Также публике показали и ноутбуки VivoBook Pro.

Особое внимание производитель обратил на ProArt StudioBook 16. В компании ASUS назвали данный компьютер высококлассным, способным «возглавить серию».

В устройстве установлен экран с диагональю 16 дюймов, на котором обеспечено разрешение картинки 4К. Цветовая гамма DCI P3 здесь поддерживается на сто процентов. Показатель оперативной памяти составляет 64 Гб. Подробнее о характеристиках этих ноутбуков, а также других моделей, представленных в данной линейке, можно ознакомиться на сайте производителя. Там же можно узнать и о ценах.