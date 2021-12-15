 

Компания ASUS представила новую серию ноутбуков ProArt StudioBook

15.12.2021, 18:28, Новости дня
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Новую серию ноутбуков ProArt StudioBook представила на территории Индии компания ASUS. Также публике показали и ноутбуки VivoBook Pro.

Особое внимание производитель обратил на ProArt StudioBook 16. В компании ASUS назвали данный компьютер высококлассным, способным «возглавить серию».

В устройстве установлен экран с диагональю 16 дюймов, на котором обеспечено разрешение картинки 4К. Цветовая гамма DCI P3 здесь поддерживается на сто процентов. Показатель оперативной памяти составляет 64 Гб. Подробнее о характеристиках этих ноутбуков, а также других моделей, представленных в данной линейке, можно ознакомиться на сайте производителя. Там же можно узнать и о ценах.



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