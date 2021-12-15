Вязаные жилеты и яркие цвета. Какие тренды будут актуальны в 2022 году в трикотаже

Мы подошли к тому моменту, когда хочется заглянуть в обозримое будущее. Новогодние праздники отгремят быстро, и на повестку дня снова встанет насущный вопрос: что надеть? Нет никаких сомнений, что в холодное время года трикотаж останется хитом номер один. Посмотрим, изменится ли трикотажная мода 2022-го.

В стиле преппи

Стиль преппи, появившийся благодаря форме опрятных студентов элитных американских колледжей, продолжит заявлять о себе в контексте современной моды. Обратите внимание на объемные свитера с косами светлых оттенков, на кардиганы с контрастной полочкой и на вязаные жилеты с ромбовидным или полосатым принтом. Будет актуально все, в чем можно пойти на работу или на пары в университет.

Жилеты вместо топа

Жилеты зимой 2022-го окончательно станут самостоятельной частью гардероба. Актуальные модели станут более объемными. Они почти закрывают подмышечную впадину и не имеют глубокого выреза. Зато такие жилеты весьма вариативны в плане расцветок и принтов. Носить их можно с брюками мешковатого кроя, с джинсами-трубами, а также со штанами, имеющими анималистический узор.

Джемперы с фигурным вырезом

В прошлом сезоне мода подарила нам возможность носить платья и топы с вырезами. В этом сезоне дизайнеры пошли еще дальше, предложив нам насладиться ношением однотонных джемперов с небольшими фигурными вырезами в зоне плеча или ключицы.

Актуальные изделия могут иметь свободный или полуоблегающий крой, гладкую или ажурную вязку, удлиненные или объемные рукава. Носить актуальные изделия можно со строгими брюками или многоярусными ажурными юбками.

Кардиганы для вечеринок

Кардиганы тоже окончательно утвердились в правах самостоятельно элемента гардероба. Но если осенью мы носили объемные укороченные модели плотной вязки, то этой зимой нам предложат более дискотечную альтернативу. Речь идет об укороченных кардиганах с оригинальными застежками спереди, которые носятся без белья.

Трикотаж в ярких цветах

Если вы ищете образ для случайного выхода, а не для вечеринки или работы, обратите внимание на цветные кашемировые свитера и кардиганы. В моде по-прежнему оттенки зеленого и ярко-розового. Однако совсем скоро эти цвета будут вытеснены с модного олимпа лавандовым оттенком под названием Very Peri.