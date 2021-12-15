Красивые и легкие прически с косами для новогоднего ужина: как укротить длинные волосы и выйти к столу принцессой

Новогодние праздники уже совсем близко, и нужно правильно к ним подготовиться и подобрать красивый наряд, макияж и прическу. Можно элегантно заплести длинные волосы в косы и выглядеть самой настоящей принцессой. Вот некоторые достаточно интересные и практичные идеи, которые стоить взять каждой моднице на вооружение. Такие прически можно легко сделать самостоятельно, но выглядеть они будут как из салона красоты.

Корона (главное фото)

Плетеные короны из волос просто идеально подходят всем тем, кому нравится распускать волосы, укладывать их волнами и выпрямлять. Очень хорошо такая прическа смотрится на длинных прядях. Большим плюсом укладки является то, что ее можно легко сочетать с совершенно любым нарядом.

Для создания такой элегантной прически нужно взять часть волос, расположенных около челки, и заплести красивую косу так, чтобы получилась своего рода корона. Остальную часть волос оставить распущенными, чтобы они свободно и красиво ниспадали.

Две косы

Такая прическа идеально сочетается с совершенно любым праздничным нарядом.

Две косы выглядят стильно, притягательно и роскошно.

Эта прическа отличается тем, что с ее помощью можно продемонстрировать макияж, так как волосы убирают с лица, тем самым открывая и выделяя глаза, губы и скулы.

Высокий хвост с косой

Высокий хвост с заплетенной из него косой просто идеально подходит для демонстрации красивого выреза на спине на платье.

Именно поэтому стоит заплести волосы в высокий хвост, добавить немного объема, слегка взлохматив пряди. После этого заплести из хвоста красивую косу. Идея заключается в том, чтобы придать образу некоторую непринужденность и притягательность. Это своего рода неизменная классика.

“Пузырьки”

Такая прическа на протяжении длительного времени пользуется большой популярностью, и она будет оставаться актуальной еще очень долго.

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Для создания такой прически нужно просто сделать хвост и уже на нем завязывать небольшие части волос.

Пряди расправить так, чтобы они были свободными, легкими и воздушными.

Такая прическа выглядит мило, женственно, романтично и сочетается практически с любым создаваемым образом.

Боковая коса

Девушкам с вьющимися или волнистыми волосами стоит выбрать для себя боковые косы. Такая прическа помогает придать волосам дополнительный объем, а образу – нотку чувственности.

Стоит попробовать заплести косу, начиная от челки и вплоть до самых кончиков волос. Это выглядит очень красиво.