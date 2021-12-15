 

“Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол”. Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре

15.12.2021, 18:06, Новости дня
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“Посмотрела фильм “Пицца с лакрицей”. О боже мой! Я почувствовала себя такой вдохновленной, что мне пришлось убрать кинотеатр”, – подписала она публикацию.

Снимки Мадонны собрали больше 135 тыс. лайков.

“Всегда выручаешь киноиндустрию”, – отметил пользователь gmarcelluz.

“Серьезно, девушка? Когда ты в восторге, то нужно брать швабру? А хотя знаешь, ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол”, – написала raluangel.

“Королева уборки театра”, – прокомментировал davirjuan.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сперва исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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