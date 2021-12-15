 

Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане

15.12.2021, 18:06, Новости дня
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Глава государства назначил послом религиеведа Андрея Юраша.

Он был директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры в 2014-2020 годах.

С сентября 2020 года возглавлял отдел по делам религий Секретариата Кабмина.

Контекст:

Предыдушего посла Украины в Ватикане Татьяну Ижевскую Зеленский уволил в июле 2019 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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