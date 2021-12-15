Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане
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Глава государства назначил послом религиеведа Андрея Юраша.
Он был директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры в 2014-2020 годах.
С сентября 2020 года возглавлял отдел по делам религий Секретариата Кабмина.
Контекст:
Предыдушего посла Украины в Ватикане Татьяну Ижевскую Зеленский уволил в июле 2019 года.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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