Дочь Навального вместо отца получила премию Сахарова

Во время вручения премии президент Европарламента Давид-Мария Сассоли напомнил, что Навальному угрожали, его пытали, отравляли, арестовывали, заключали в тюрьму, однако российским властям не удалось заставить его замолчать.

“Как он сам однажды сказал, коррупция процветает там, где нет уважения к правам человека, считаю, что он прав. Борьба с коррупцией – это также борьба за уважение всеобщих прав человека, за человеческое достоинство и за верховенство закона”, – сказал он и призвал к немедленному освобождению Навального.

Принимая приз от имени своего отца, Дарья Навальная раскритиковала тех, кто стремится умиротворить диктаторов в интересах прагматизма.

“Когда я написала отцу и спросила: “Что именно ты хочешь, чтобы я сказала в своем выступлении” он ответил: “Скажи, что никто не смеет приравнивать Россию к режиму Путина. Россия – часть Европы, и мы стремимся стать ее частью”, – заявила Навальная.

ВИДЕОВидео: European Parliament / Youtube

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

20 октября Навальный стал лауреатом премии “За свободу мысли” имени Андрея Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

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