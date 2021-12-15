 

Россия обсудила со странами Европы взаимное признание сертификатов по COVID

15.12.2021, 18:02, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в ходе встреч с главами дипмиссий Британии, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудил пандемию и необходимость взаимного признания сертификатов.

«Состоялся заинтересованный разговор… о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации», – цитирует сообщение МИД РФ РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.

Напомним, в РФ привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами.



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