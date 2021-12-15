 

У журналиста украли велосипед во время интервью с начальником нацполиции Киева

15.12.2021, 18:02, Новости дня
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Украинский журналист издания «РБК-Украина» Олег Черныш лишился велосипеда пока брал интервью у начальника Национальной полиции Киева Ивана Выговского.

Работник СМИ сообщил об инциденте в Facebook.

«Что такое «киевский парадокс»? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора», – передает Cтрана.ua со ссылкой на пост Черныша.

Журналист отметил, что украденный велосипед был старым и недорогим.

Ранее сообщалось, что плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили свой же беспилотный летательный аппарат.



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