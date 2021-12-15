 

Омикрон в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем дельта

15.12.2021, 17:58, Разное
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Исследователи использовали образцы тканей, взятые у пациентов с болезнями легких. Они сравнили активность изначального варианта COVID-19, штаммов дельта и омикрон. Несмотря на то, что бронхиальная инфекция может проще переноситься организмом, гонконгские специалисты опасаются, что омикрон может представлять большую угрозу. 

Также у экспертов есть опасения из-за способности омикрона избегать иммунного ответа от вакцин. Это может вызвать у пациентов цитокиновый шторм— острое воспаление, вызванное перевозбуждением иммунной системы. Этот состояние потенциально смертельно. 

ВОЗ сообщает о снижении смертности от COVID-19 в мире на 10 процентов. Самым распространенным пока остается дельта штамм, у омикрона пока скромные 0,4%. 

За прошедшую неделю инфекцией всего в мире заразились 4 миллиона человек, почти 47 тысяч умерли. Больше всего случаев заражения выявили в Европе— 65%, там же обнаружили 60% всех смертей. Больше всего растет заболеваемость в Африке, за последнюю неделю там выявили на 111% больше случаев. Однако смертность в регионе выросла всего на 1%. 

Россия находится на пятом месте по числу новых случаев инфекции. За неделю выявили более 215 тысяч заболевших. За последние сутки в нашей стране выявили более 28 тысяч заражений, 1142 человека умерли. 

Омикрон штамм появился в ЮАР, предположительно вирус развивался в крови ВИЧ-инфицированного пациента. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито всего 35% населения, а всего на континенте — 6,6%. Сведения об опасность штамма пока противоречивы. 



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