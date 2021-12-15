 

Чубайс призвал ликвидировать общественный транспорт

15.12.2021, 17:51, Разное
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Для мотивации граждан обзавестись личным транспортом необходимо полностью ликвидировать существующую в городах систему общественного транспорта, считает специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

– Система общественного транспорта – это наша пороховая бочка. В самой развитой стране мира – Соединённых штатах Америки, общественный транспорт развит слабо, зато у каждого есть автомобиль. Заметим, что российский общественный транспорт старый, неудобный и дорогой. К тому же его нужно постоянно обновлять, искать в бюджетах дотации, при этом качество услуг довольно низкое, – заявил экономист.

Анатолий Чубайс призвал ликвидировать общественный транспортОн добавил, что, «вопреки расхожему мнению», такое решение не станет драматичным для общества.

– Слушайте, мы целую страну развалили, ничего, пережили и уже даже ностальгирующих по СССР в кругу моих знакомых нет. А сегодня, когда автомобили раздают задаром, тем более. Вот, есть люди, которые добираются на работу из деревни на электричке или автобусе. Если им нужна работа, пусть купят автомобиль или есть такси, если ты не можешь управлять им, – заявил Чубайс.

Чиновник отметил, что отказ от общественного транспорта значительно улучшит ситуацию на дорогах.

– Почему мы жалуемся на пробки? Потому что кто-то придумал выделенные полосы и искусственно сузил дорогу. Где-то целые улицы сужены из-за трамвайных рельсов, а ведь трамвай ещё и электроэнергию потребляет, – заключил топ-менеджер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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