 

Самым недооцененным смартфоном уходящего года стал Sony Xperia 1 III

15.12.2021, 17:40, Новости дня
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Независимые эксперты провели опрос, в котором приняли участие 1400 респондентов. Целью было установить, какие из смартфонов в уходящем году следовало бы назвать недооцененными.

Исходя из результатов опроса, самым недооцененным оказался Sony Xperia 1 III. За него проголосовали 35% респондентов. А вторым недооцененным смартфоном стал ASUS Zenfone 8 (22,5%). Vivo X70 Pro Plus набрал 14,7%, заняв третье место в данном рейтинге.

Отметим, что недооцененные смартфоны можно считать прекрасным предложением для покупателя по соотношению цены и качества. Фактически вам предлагают лучшее устройство за скромные деньги. Логика подсказывает, что надо брать. О том, почему сами производители не понимают, что могли бы продавать свои гаджеты дороже, ничего не известно.



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