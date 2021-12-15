Самым недооцененным смартфоном уходящего года стал Sony Xperia 1 III

Независимые эксперты провели опрос, в котором приняли участие 1400 респондентов. Целью было установить, какие из смартфонов в уходящем году следовало бы назвать недооцененными.

Исходя из результатов опроса, самым недооцененным оказался Sony Xperia 1 III. За него проголосовали 35% респондентов. А вторым недооцененным смартфоном стал ASUS Zenfone 8 (22,5%). Vivo X70 Pro Plus набрал 14,7%, заняв третье место в данном рейтинге.

Отметим, что недооцененные смартфоны можно считать прекрасным предложением для покупателя по соотношению цены и качества. Фактически вам предлагают лучшее устройство за скромные деньги. Логика подсказывает, что надо брать. О том, почему сами производители не понимают, что могли бы продавать свои гаджеты дороже, ничего не известно.