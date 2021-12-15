“Все хорошо, но только не пропускай терапию”. Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна

На заглавном фото артистка запечатлена в полный рост, а на другом снимке она позирует сидя, широко расставив ноги перед объективом.

“Хотела пойти на терапию, но вместо этого решила изучить (тайное женское сообщество, участниц которого называют ведьмами. – “ГОРДОН”) “Бене Гессерит”, – написала она под фото.

“Все хорошо, но только не пропускай терапию”, – отреагировали фаны.

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Публикация от * (@grimes)

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по сентябрь 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.

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