Богдан о Зеленском: Куском говна тоже можно войти в историю

“Он войдет в историю. Куском говна же тоже можно зайти в историю. Хотелось же для страны что-то светлое, доброе. Ну, я мзду не беру – мне за державу обидно”, – сказал Богдан.

Зеленский в феврале 2020 года в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявил, что хочет быть в истории.

“Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории”, – сказал глава государства.

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Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.



Дмитрий ГОРДОН

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